張振朗「佛系」爭視帝　吊高8粒鐘咀到冇Feel

張振朗被睇好挑戰「視帝」寶座，但他對獎項保持「佛系」隨緣態度，因受到三屆視帝黎耀祥啟發，學懂「睇嘢唔好睇得咁重」！

張振朗與龔嘉欣在無綫新劇《靈戲逼人》已是第3度合作，老友鬼鬼，他讚嘉欣往往有出人意表的提議，合作得很開心，而拍攝最深刻是吊起8個鐘，模仿水中錫錫的畫面，咀了兩個鐘咀到麻木！他表示拍親熱戲不用向女友楊偲泳備案，大家也是行內人會明白。

近年備受力棒的他站穩「男一」位置，被睇好有潛力挑戰「視帝」寶座，但性格豁達的他保持「佛系」，揚言隨緣：「我唔係為獎項拍劇，好單純，好開心咁多年都仲係咁鍾意演戲，每次返到公司喺廠門口，感覺都係好興奮。」年多前，他特地上堂增進演技，加上與三屆視帝黎耀祥合作《拳王》，從而得到啟發：「祥哥睇好多書，我都受感染鍾意睇心理學嘅書，希望更了解角色，喺祥哥身上仲學到唔好諗咁多，睇嘢唔好睇得咁重。」他最希望與影帝張家輝合作，但拍電影則要視乎公司安排。

另外，無綫公布上周收視，《靈》劇最高收視20.6點，不及21.2點的王牌劇《愛．回家之開心速遞》；《東張西望》跨平台直播收視最高22點，再成為收視之冠！