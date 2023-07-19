東方日報C1：港姐泳裝見真章！王敏慈奇招凸圍　胡睿涵壓郭珮文封港姐咪神

《2023香港小姐競選》16位佳麗昨日以三點式登場拍攝外景。胡睿涵憑澎湃上圍，「胸狠度」力壓大熱郭珮文。陳怡名的21.5吋纖腰亦於佳麗中稱冠，而拍攝時突然遇上怪風，搞到一眾靚女狼狽非常。

本屆港姐候選佳麗日前飛往越南拍攝外景，昨午被安排正式拍攝官方泳裝照，眾人以三點式登場，頓時令當地原本炎熱的天氣更加Hot爆，8月27日總決賽夜的「胸戰」亦更令人期待。「胸狠一族」包括36吋上圍的胡睿涵、35吋的「翻版蔡思貝」郭珮文，以及34吋的潘明璇，其中胡睿涵於泳池邊漫步時「Big波蕩漾」，畫面震撼！至於有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈報稱上圍僅33吋，不過可能因為背肌薄的關係，名副其實「目不暇Cup」，同樣有睇頭，而鄧凱文上圍同樣33吋，但穿上三點式時谷盡4吋事業線，成功凸「圍」。據悉，大會拍攝時除了安排眾佳麗池邊擺甫士，亦會進行「下水禮」，其中陳曉彤及陳怡名因不熟水性，表現驚青，惟有頂硬上。

王怡然食雞腳增磅

16位佳麗中有多位天生蛇腰，其中陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰之冠」，她指拍攝泳裝照最怕是曬黑：「半個鐘就搽一次防曬，其實唔太驚影泳裝照，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。（最滿意自己邊部分？）鎖骨，着吊帶衫特別靚。」而王怡然的22吋纖腰同樣吸睛，加上馬甲線搶鏡，她接受無綫娛樂台主播王鎮泉訪問時，自爆已增肥2kg，並透露拍攝前一晚食雞腳醫肚，果然特別。而黃泳嘉、梁晶晶、莊子璇及郭珮文同擁23吋纖腰，令人羨慕。

繼日前拍攝MV期間時晴時雨後，昨日泳裝拍攝亦出現「難題」，現場超級大風，佳麗不時「秀髮亂舞」，莊子璇笑言應付強風比擺靚甫士更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」另外，「Top5佳麗」網上投票首周暫以王敏慈、郭珮文、陳曉彤、莊子璇及梁晶晶領先，談到網民的網絡評價，她們異口同聲表示：「佢哋講乜我哋控制唔到，做好自己最緊要，唔好睇咁多囉！」

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