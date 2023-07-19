【狂野星二代】苗僑偉全家出海　愛女白色三點式吸睛

已年過65的苗僑偉（三哥）現在有多型，年輕時有多帥，早已不用我多說，再結合他太太「五台山大美人」戚美珍的優良基因，你說他們後代「天賦」有多強大？近日苗僑偉全家出海，在遊艇上他的大女兒苗彤（Phoebe）穿上了全白色三點式泳衣，豪爽地騷出她的Fit爆身材，令人眼前一亮！倒是她媽媽戚美珍怕曬，把自己包到實，畫面相映成趣。

現年32歲的Phoebe，自小在外國讀書長大，性格鬼妹仔的她，從不吝嗇地在社交平台上發放自己的性感私照。

而天生麗質的她，盛傳曾被大台力邀回港參加香港小姐，但不想靠父蔭的Phoebe，卻選擇在不列顛哥倫比亞大學畢業後，於2015年直接在外國出道。無論美貌、氣質、身手俱備的她，至今已參演超過16套電視及電影作品，在外國演藝界已完全站穩陣腳；在上月她更受邀出席康城影展，穿着火紅色三點式的她，盡展她豪邁狂野一面。

但究竟大家有沒有機會，看到Phoebe和爸爸在幕前同框「父女合演」呢？據聞Phoebe說對此興趣不大，不竟她自己已有一身本事，而三哥又已經半退休，假若父女有空，不如一起打哥爾夫球，又或一家出海玩盡享天倫，不是更爽嗎？