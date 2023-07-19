周慧敏自爆曾受頭髮問題困擾　現精神變好忙覆粉絲來信

「玉女掌門人」周慧敏以代言人身份出席健康品牌活動，現年55歲的她，逆齡有術，尤其一把烏髮長髮，散發仙氣，但原來她曾受頭髮問題困擾：「可能年紀大咗，頭髮冇以前咁多，但食咗健康產品，發現生咗啲新頭髮出嚟，好開心。」

自言近期精神變好的她，有足夠體力應付賣二手衫，明天（20號）第5輪二手衫在網上開賣，她說：「今天我着緊呢件白色連身裙都會賣嘅，二手衫啲相，都係我自己影，有啲就係着住件衫嘅相，所有範疇嘅嘢，我都有一手一腳去做，（之前收益有幾多？）冇計喎，因為啲衫錢都捐晒去慈善機構。」

此外，她亦忙於回信給粉絲，指此習慣已多年，全部是親筆信：「唔係覆email，我開咗個郵箱，真係每封信用筆寫嘅，我仲自己入信封，貼郵票，我計過覆22封信，大約要5個鐘啦，仲有一大疊未覆，同埋如要寄去內地，手續就繁複啲。」她又覺得覆粉絲信是種樂趣，尤其收到2000年後年青粉絲的來信：「佢哋話因為之前疫情，所以上網煲劇，就睇到神劇大時代，從而認識我，之後又聽我啲歌，佢哋話好可惜出生時唔係我嗰個年代囉。」

至於可收過「奇怪」來信？她直言情信等一概已讀不回：「有啲會叫我咩囉。（老婆？）呢啲啦，其他好特別嘅就冇收過。」

同場的前無綫主播陳嘉倩亦着手搞網上二手衫生意：「多數都係我之前着過嘅主播衫，都好新淨，都有幾百件，全部塞晒入床下底，我仲會叫其他藝人畀二手衫我賣，收益扣除成本就捐畀慈善機構，做善事之餘又夠環保。」問可有泳衣及內衣賣，她笑住謂：「我唔識游水，所以冇乜泳衣，內衣褲就衞生問題，唔會賣，不過我啲衫，全部都會洗乾淨先拎出嚟賣，因為覺得唔會有人鍾意我陣味啩。」