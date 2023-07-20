可嵐宣布第3胎係女　唔排除同另一半繼續生

藝人可嵐、可宜、黃建東、楊玉梅和歌手胡渭康等今日（20日）出席時尚店開幕活動，早前宣布懷第3胎的她，已有5個月身孕，本身育有2子，2仔現年1歲2個月大，兩年抱兩，她並宣布今次追女成功。

可嵐表示3次懷孕反應都不同，今次經常頭暈感覺似暈車浪，不少朋友讚她佗B愈來愈靚，問她是否生完封肚，她表示會順其自然：「同另一半相處愉快，先至接二連三，覺得婚姻唔開心會影響小朋友，依家好開心才有勇氣生，唔排除會再生。」並透露下月會上孕婦瑜伽導師班，向孕婦瑜伽導師進發，希望以孕婦的角度分享，改變媽媽對生育的擔憂。其大仔亦有現身，今年升中獲派第4志願，可嵐表示前一晚她緊張到失眠，隔一個鐘就醒，她亦有往其他學校叩門，初時都擔心兒子中文較遜，入讀中中會吃力，不過分班試獲派英文班，故十分滿意。

楊玉梅就透露有新搞作，與時尚店的老闆合力經營公關公司，本身是藝人、又搞過活動和電影監製的她，經常中港兩邊走，好明白客戶的要求，旗下已簽了200多位男女藝人，可以帶藝人到大陸工作：「如果唔係熟人叫你去內地做嘢會驚，有我就唔使擔心，唔使擔心收唔到錢。」她透露首個工作下月將會到內地登台，之後又有另一個中秋節活動，希望替其他藝人追回疫情失去的工作。問她是否要做女強人？她表示喜歡工作，工作令她充滿活力、精神和保持年輕，她說：「最近聽到好多好年輕嘅人離逝，覺得要好好享受生活，活在當下，最緊要身體健康。」