李小龍逝世50年︱林敏驄作歌紀念　錢嘉樂受啟蒙武打之路

導演吳思遠、張同祖、田啟文、藝人林敏驄、錢嘉樂及米雪等今日（20日）出席《龍影再現》啓動禮，紀念已故國際武打巨星李小龍逝世50周年。活動上同時宣布一系列紀念活動，包括推出由洪金寶、周星馳及甄子丹等有份撰文、一書兩册的慈善紀念特刊，善款將捐贈予香港動作特技演員公會，及首播由林敏驄填詞的創作主題曲《龍影再現》。

林敏驄受訪時透露花了40分鐘為新歌作詞，問到他於台上憶述幾歲時入場觀看李小龍電影後隨街打人一事，他説：「睇完出嚟就周街打人，咁細個打人都唔痛啦！」他笑稱要黃百鳴開一套動作片給他主演，身旁錢嘉樂笑問是否《葉問》系列？驄即搞笑指之前演「車總」今次要演「葉總」。

至於錢嘉樂同樣表示童年時與胞兄錢小豪看過《精武門》後，回家也有模仿他的動作：「我哋扮佢片尾喺張枱跳落嚟，嗰陣個個都因李小龍學功夫，我自己都係。」他指雖然未接觸過李小龍，但也曾為他的兒子李國豪於電影《龍在江湖》任替身：「以前喺洪家班跟林正英拍戲，度招數都有李小龍影子，香港動作界全部都有李小龍影子。」同場的張同祖就分享當年跟李小龍合作的點滴：「當時我仲係做場記兼副導演，佢係個大細路成日跳跳紮，但工作好認真，拍一個踢爛燈膽嘅鏡頭要踢咗好多次先滿意。」

吳思遠於活動中表示也曾拍過幾齣關於李小龍的電影，包括於2013年由香港電影工作者總會經4年籌備的一部紀錄片，當中大多被訪人士也曾與李小龍合作過或甚關係密切，如鄒文懷及丁佩等，亦包括李小龍遺孀及女兒，是相當有價值，尤如李小龍的電影文獻。