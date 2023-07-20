雅樂代梨花 I奶保育士

家陣有唔少自然同文化遺產面臨「被消失」嘅威脅，好需要大家喺保育方面花多啲心力，之但係日本人口中嘅「保育」係指從事幼兒教育工作，正如今年26歲嘅雅樂代梨花，就係一位好波又愛笑嘅保育士！

肉感十足

好多女仔為咗一個「靚」字，搏命減肥，但事前有冇諗過「瘦」真係等如「靚」，講真瘦到好似條藤咁又靚得去邊？更何況有唔少男士都鍾意有肉地嘅女仔，難怪日本寫真界頻頻有肉感美人兒冒起，好似紅極一時嘅西田麻衣同埋姊系大食妹紺野栞，都係大波得嚟又有啲肥肥哋。至於今日為大家介紹嘅雅樂代梨花，絕對有條件成為佢哋嘅接班人！

喺今年年初突然殺入寫真界嘅梨花，雖然唔係十八廿二嘅𡃁妹，但個樣有啲Baby Fat，加埋笑容親切，望落都幾可愛。講到身材，可以話係肉感十足，27吋腰係就係粗咗啲，幸好上圍達39吋，仲要係I Cup，屁股亦夠大夠圓，所以腰粗嘅缺點變得一啲都唔突兀！

渴望演戲

據聞梨花喺加入寫真界之前，係一位保育士，亦即係幼兒教育工作者，當地有傳媒表示阿妹嘅身上之所以散發出親切迷人嘅氣場，好可能同佢照顧開小朋友有關，甚至有人封佢做「全肯定姐姐」，意思指每個人都唔會對梨花產生抗拒，換句話講，阿妹嘅前程備受睇好。

順帶一提，梨花喺一次訪問中透露，作為一位新人，至今仍未完全習慣拍寫真，仍處學習階段，所以動作比較生硬，會努力改善。與此同時，佢話除咗拍寫真，未來仲好想作多方面嘗試，特別希望可以做吓舞台劇，事關佢好鍾意睇寶塚劇團同埋志木戲團嘅演出。在此預祝阿妹有朝一日可以夢想成真！