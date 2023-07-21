溫拿成軍50周年搞新書簽名會　譚詠麟一開聲秒變彭健新

今年是溫拿樂隊（The Wynners）成軍50周年，五虎譚詠麟、鍾鎮濤（阿B）、彭健新（健仔）、陳友和葉智強（阿強）現身書展舉行新書簽名會，同日推出新專輯，吸引約500歌迷撐場，場面熱鬧。

溫拿下月6日告別演唱會在即，阿倫卻病倒，早前他到廣州開騷後不適，暴瘦了17磅，今日阿倫仍聲沙沙，一開聲就變了「彭健新Tone」，又即場向歌迷道歉：「唔好意思，我中咗暑。」他是繼陳友上次中暑後，在溫拿中第二個中暑，阿B取笑陳友中暑因為情緒高漲到爆燈。而阿倫表示50周年出書好值得：「將溫拿嘅友誼以及圖片同大家分享，依家睇番都歷歷在目。」阿B是唯一有看過新書，他最喜歡書中語錄，十分好笑。

之後他們互爆大家花名，陳友叫「無牙陳」，因唱歌時見不到牙，阿B頭就叫「大頭B」，阿強叫「豬頭強」，因為經常瞓着，阿倫試過將火柴放在強肚皮，想叫醒強時便點着火柴，所以阿強肚皮留有傷痕猶如紋身。早前他們到主題公園拍攝演唱會宣傳，阿B自爆畏高：「我個樣係猛男，但畏高，唔敢坐纜車。」陳友對開騷表現開心。

4年前他們決定再出新歌，每位成員都有寫歌，健仔遲遲未能交貨，被其他人取笑：「作歌好難，佢哋話我作唔到就無我作品，終於喺釣魚返屋企途中諗到幾句，Johnny Yim將我錄低嘅音符變成歌。」阿B將父女情寫成《小青柑》，倫對《兄弟》好有感覺：「唔止我哋5個感情，可以用喺大家對朋友嘅感覺，友誼好珍貴，其中一句歌詞『如兄弟 就偶爾回來伴我坐』好有感覺！」阿B和應，很喜歡「好兄弟 係一世」這句歌詞。

他們覺得友誼是需要互相包容及情商高，問到他們有否拗過交，阿B爆料阿倫和陳友打過交，陳友稱有次他與阿倫在夜總會會計房內捉棋，房內無其他人，突然有人放屁，兩個也不肯認：「由於無真相，真相會帶返天家。」倫笑說：「我鍾意睇陳友個忟樣。」

演唱會後他們各有打算，健仔想培育新女團，阿倫和阿B會繼續唱歌和演戲，陳友想做幕後，鍾意自由自在的阿強繼續開心享受生活，健仔取笑阿強早在20歲時便已退休。最後問答環節，有歌迷問會否舉行溫拿100周年，阿B覺得是好大支持，希望大家齊齊整整，健仔希望溫拿「萬歲萬萬歲」，還有一位歌迷帶同1973年BEE GEES來港開騷，溫拿做表演嘉賓的簽名卡。