Anson Lo個唱飛炒燶　20蚊引人落疊

男團MIRROR去年的紅館演唱會門票曾創下炒價每張近44萬元的「癲價」，相隔一年，隊中兩位「最強上弦」Anson Lo與姜濤將各自舉行處男騷，但門票竟出現「割喉式拋售」，網上充斥大量低於半價售飛，昨日最低價更跌至「20元」！

男團MIRROR中的「頂流」成員Anson Lo今晚起在亞博舉行一連4場個人演唱會，連月來瞓身練歌、排舞，又推出新歌《浪漫殺死巨蟹座》造勢，憑其超強人氣，個唱甫公開發售，4場門票火速售罄！可是近日在網上二手平台及各大演唱會門票交易群組，出現大量Anson Lo個唱門票「恐慌式拋售」，分別為$1,080、$880及$580的門票，賣家由最初原價放售，之後出現大量中價及平價飛促銷，由86折至早幾日的半價，昨日更跌至最低點，有賣家竟然標價「20元」作招徠，但記者與賣家私訊時卻開價$1,080。由於門票數量多，買家除可揀日子外，兼毋須畀手續費，可見賣家急切「散貨」！

「教主」Anson Lo一向是「搶手貨」，由其代言的商品、自家品牌服裝，甚至應援品往往甫預購便遭「神徒」搶購一空，故其個唱門票不是「牛市」是「熊市」，實令人嘖嘖稱奇。但同樣令人感超乎想像，還有另一位頂流成員姜濤。同於亞博開騷及舉行4場，亦是首個個人騷，其大量個唱門票亦在網上兜售，其中$880及$580門票為重災區，不少賣家打正「平價」及靚位作招徠，但由於個唱於8月2日才開鑼，離首場尚有個多星期時間，故「割喉價」未至於即將開騷的Anson Lo般慘不忍睹。至於緊接姜濤騷的Edan，剛宣布因反應熱烈由2場加至3場，但亦出現原價放飛的情況。

「神徒」齊心抵制黃牛黨

有傳出現「放飛潮」跟MIRROR的公司MakerVille信心太強有關，知情者透露：「佢公司覺得Anson Lo同姜濤人氣咁高，就算喺咁遠嘅亞博，同埋只開一次記者會冇乜宣傳下都一定爆，所以將最近舞台嘅超靚位全部Hold起畀贊助商，連有份合作嘅單位都唔畀訂，只係攞啲冇咁靚嘅位出街賣，點知扣起嗰啲內部靚飛供過於求，呢幾日咪掟番晒出嚟，『鏡粉』知有靚位飛搶，梗係放番啲唔靚位嘅飛出嚟賣，再加錢買過啲靚位，結果放晒啲中、平價飛喺網上賣，搞到好似滯銷咁！」

知情者又稱今次最「中伏」是Anson Lo，除因臨開騷前才推出靚位飛外，其個唱地點及日期亦是問題：「之前Jer開騷冇滯銷問題出現，就係佢喺會展開，冇亞博咁遠，同埋Jer喺周五、六、日同周一開騷，但Anson Lo就食正周日、一、二、三；姜濤就周四、五、六同日，有幾日係閒日，自然會削弱咗吸引力。」而「神徒」聽偶像話，聯手抵制黃牛黨，故令黃牛飛炒燶。

傳姜濤邀羅志祥做嘉賓

有傳姜濤見Anson Lo「瀨嘢」，即邀偶像救亡，現斟傳將於年底及明年來港開騷的羅志祥擔任其中一場嘉賓，希望在台灣舞王加持下，令演唱會門票不用滯銷。而MakerVille仍然非常相信Anson Lo的吸金力，前日在網上公布其個唱周邊應援品，一套5款盛惠逾1,600元。

另外，Anson Lo於新歌《浪漫殺死巨蟹座》MV上演人鬼情未了，加插與女主角同睡的浪漫床戲。對於網上流出大量演唱會飛，他表示個唱開賣時反應好才加場，呼籲「神徒」不要買炒飛：「到依家仲有『吉』位？我唔會多諗，只會專注喺演唱會，用最好狀態、最佳嘅演出、拼盡全力報答入場嘅每一位。」

姜濤與宋芸樺鬥戲

人氣王姜濤夥拍宋芸樺等主演的台灣電影《我的天堂城市》定於9月推出，電影公司宣布屆時姜濤將赴台灣宣傳，與當地「姜糖」見面。

據知，該片講述女主角宋芸樺離家遠赴紐約打拚的故事，大隊5月時曾到美國取景。戲中扮演追夢研究生的姜濤，有機會與手持4部破億台幣票房紀錄的宋芸樺鬥戲，機會實屬難得，他更成為首位衝出香港拍戲的MIRROR成員。另外，宋芸樺於《我》片內接受「另類挑戰」，有海量英語對白，再次一展實力。