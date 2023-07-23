《無人之境》拜神響火警鐘　周家怡：尷尬到暈！

藝人周家怡今日（23日）44歲生日，但在工作中度過，偕周國賢，性感打扮的李炘頤及COLLAR成員Candy（王家靖）等，為新劇《無人之境》在黃竹坑某商廈的行人通道上進行拜神儀式，劇組送上花及蛋糕祝賀，因現場燒香及冥鏹，濃煙令附近大廈的防火鐘誤鳴，嚇到周家怡及周國賢O嘴，為緩和緊張氣氛，兩人邊大笑邊拍掌，之後就見兩架消防車及一架救護車到場，眾演員離開現場接受訪問。

周家怡表示被火警鐘嚇一跳：「尷尬到暈，拜神搞到咁大煙，唔好意思，搞到兩部消防車到場，會唔會被人話濫用㗎？」而周國賢就安撫她指長鳴：「係意頭嘢嚟嘅。」

談及劇中，兩人飾演婚姻破裂的夫婦，周家怡以災難來形容拍攝過程：「因為大家就快離婚，有場戲大家用語言互相傷害得好深，拍咗3個Take，互鬧咗2至3個鐘。」周國賢亦言期間要休息約20分鐘回氣才可繼續，周家怡突然問周國賢：「你得唔得？」原來意思是否可抽離角色，她續說：「我收咗工都繼續喊。」周國賢則說要打機及睇卡通片紓緩情緒，周家怡亦認同有效：「我拍手捲煙時，都有睇動漫龍貓紓緩吓。」

問到周國賢飾演失婚夫，可有勾起離婚的不快回憶，他大方謂：「會攞啲情緒出嚟演，都係個好機會清吓的情緒垃圾。」周家怡稍後要接受另一個挑戰，就是拍攝離婚時的崩潰戲。

問到她生日如何慶祝，她說只是和家人和朋友食飯，收到多紮花及辣椒油，至於可有追求者？她又說：「冇拍拖，唔知有冇人追。」更發嬌嗔希望報道不要再提她年齡，而周國賢直指她童顏，在劇中似父女戀。