強尼頂硬上鬼節拍靈異劇　張紋嘉認迷信擔心7年之癢

藝人張紋嘉（Crystal）今日（25日）為MakerVille原創劇《總有一瓣》拍外景，她透露在劇中飾演強尼的前妻，故刻意打扮得成熟一點，又自嘲剛過完38歲生日的自己年紀不輕，問到生日當天如何慶祝？她笑言：「都係咁過，同男友食飯，佢冇送禮物畀我喎，我冇所謂，到佢生日我又慳番。（已經老夫老妻？）有種唔送禮物都冇所謂嘅感覺，我又唔會唔開心，佢有用心安排咗餐飯。（要求好低？）我向來要求低，可能其他女仔會覺得咁係唔合格。」

Crystal稱跟男友拍拖7年，自認迷信的她也擔心7年之癢：「我個風水師傅都叫我今年小心感情問題，冇講點化解，只係叫我忍讓吓，但今年過咗一半暫時都冇事。（有冇諗過結婚？）冇，我哋都係不婚主義。」她透露男友林子傑也有份拍攝《總》劇，笑指對方比自己更忙，有數劇在身，問到跟男友有否對手戲時？她說：「冇，初時都以為係咪搵我哋演情侶，有少少抗拒，因為想喺工作上分開啲，後來先知唔係做情侶。」

至於強尼透露在劇中飾演風水師，故事會涉及異世界及鬼怪，問到拍攝時間正值農曆七月鬼節，會否擔心？他坦言：「套劇前前後後都延期過幾次，2年前公司已有呢個計劃，但因為疫情開唔成，之後又諗唔好夏天開，後來又諗唔好農曆七月開拍，不過因為要就好多唔同演唱嘅期，所以依家就算撞正夏天同農曆七月都唔緊要。」他指開拍至今未有靈異事件發生，但有些深夜拍攝的靈異場口未拍，而家人亦有給他水晶等讓他傍身。

另外，講到今次首當男一，強尼稱多謝公司畀機會及信任他，又指演員眾多，大家戲份也很平均、問到會否有收視壓力？他說：「我唔擔心收視，你預期好，出來又未必，有時唔諗咁多，可能有意想不到嘅收穫，依家所謂嘅收視、口碑同風向冇人預計到。」強尼直言壓力並非來自大家的反應，反而是來自自己想做好：「以往我嘅角色都係簡單啲，今次20集場口好多，我要諗嘅嘢會多咗，會諗自己點樣可以做好啲，開拍前10日8日會擔心自己做得唔夠好，感覺唔係好舒服，但直到開鏡前兩日個人突然諗通咗，其實我唔需要諗咁多，最緊要自己開心，抱住玩嘅心態，我想係想觀眾睇得開心，咁諗嘅時候個人一下子放鬆咗。」提到《全民造星V》的賽果，強尼表示結果都是他預計之內。