娛圈單打︱行走中的Barbie　荷里活最索新貴

真人版《Barbie芭比》電影大收旺場，成為今年北美最高開畫票房電影，連靚佬湯玩命演出的《職業特工隊：死亡清算上集》都唔係佢嗰皮，認真犀利。電影大講男女平權，但最矚目還是女主角瑪歌羅比，標致臉蛋、高挑身段恍如行走中的Barbie，難怪大受歡迎。

對比迪士尼真人版《小魚仙》找來黑人女星擔演，顛覆人們三觀以致票房平平，事實再次證明，絕大部分觀眾還是比較保守，傳統金髮美女始終較有市場。

好啦，講番Barbie。電影選角成功，已經贏了一半。瑪歌羅比貴為荷里活當紮索女，電影大賣可謂功不可沒。這位33歲金髮美女來自澳洲，2014年搭檔里奧勒度狄卡比奧，憑着《華爾街狼人》性感人妻一角響朵，獲得多個電影獎項提名；但最出彩還是在《自殺特攻：超能暴隊》飾演癲喪「小丑女」，紮上孖辮、血盆大口的造型，成為暗黑英雄標誌性人物。此後正式躍升一線，炙手可熱。

英雄莫問出處。瑪歌羅比出身貧窮家庭，自幼遭父親拋棄，與母親、三兄妹在祖父母的農場生活，環境艱苦仍無阻其追逐演藝夢。她17歲從鄉間搬到墨爾本，打3份工並不斷試鏡， 最終在2008年得到演戲機會。

感情方面，可說非常專一。2016年與名不見經傳的英國導演Tom Ackerley結婚，至今恩愛不減。不說不知，這位真人版Barbie原來是《哈利波特》狂迷，原著小說起碼讀了20遍，婚後才知老公在《哈利波特》電影系列曾擔任臨記，直呼不可思議，更揚言早點知道便會即時下嫁。