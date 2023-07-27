郭柏妍否認耍機心討周星馳　陳豪胡定欣演反派擦出火花

視帝陳豪（Mo）、胡定欣、郭柏妍及蔣志光等今日（27日）現身將軍澳電視城，為無綫新劇《破毒強人》宣傳，分享拍攝感受。

劇中阿Mo與拍檔胡定欣合演毒王、毒后，他笑言從良多年很久沒演反派，劇中亦要扮聲沙，坦言很有回憶：「我角色係末期癌症病人，要聲沙。（你入行時都沙聲？）我都聲沙咗好耐，同埋好多年前都係演古惑仔，夠晒經驗。」

而劇中飾演毒后的胡定人，形容角色是貪錢女人：「我係金融女型，利用阿Mo啲毒品去使黑錢，佢係我最信得過嘅人。」問到二人劇中可有吸毒場面？阿Mo表示毒王毒后販毒不吸毒，因此沒有吸毒場面。談到難忘場口，胡定欣說：「有場戲要幫阿Mo急救，哄得好近做人工呼吸，因為我哋過去有感情，佢有啲情緒上嘅抑壓，但最後都無錫到。」

問到劇集接棒叫好叫座的《靈戲迫人》，二人對收視可有壓力？阿Mo表示今次題材破格，接拍時自己也感意：「講黑社會、毒品係大膽題材，過往少見，呢類藝術創作都唔係為收視，當然希望觀眾鍾意，我自己過足戲癮，同定欣都係好大膽嘅嘗試。」定欣亦表示認同，指今次劇種黑暗：「無綫比較少呢種題材。」

至於郭柏妍就表示今次是入行後首個戲份較重的角色：「要飾演幾個唔同階段嘅變化，雖然有壓力，但我會視作動力。」談到她早前拍片參與周星馳（星爺）新作《少林女足》招募，問她是自己想法還是公司提議？她説：「之前拍完《奪命提示》見有時間，所以嚟個小創作。（師姐蔡思貝都有拍片？）我之後先知，師姐拍得好勁。（網民話你斜孭袋有點小機心？）咁啱嗰日服飾係咁啫。」她坦言若有機會被選中當然想參與，可以跟重量級前輩合作可多多學習，又指不怕辛苦，願意去學踢足球。

另外，早前被爆出疑離巢的蔣志光，親證去年已約滿無綫：「呢套係我暫時喺無綫嘅最後一套劇。」他指消息一出後，有不少電視台和電影公司邀請他，包括ViuTV，但他覺得要履行責任，會待劇集完成宣傳及播完後才再想往後方向，因這是他的原則。他強調無綫有作出挽留想與他續約：「想轉換環境，唔關續約條件問題，我向來都係得一個條件，就係唔好迫我做我唔想做嘅事，無綫向來都冇迫我。」問到回復自由身後動向？他坦言也想重投音樂，故近期頻頻登台，重拾唱歌的感覺：「冇做電視台都要搵啲外快，其實我一直都有寫歌，同時都有寫劇本。」他表示雖回復自由身但都不想接太多工作，因一直過著悠閒生活。