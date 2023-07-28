吳爾珈轉型獨立唱作歌手　寫出追夢放棄初戀心聲

網紅吳爾珈（Yika）在韓國做完練習生回港，轉型成獨立唱作歌手，新歌《仲夏夜之夢》是她自己寫歌，她說：「我一直喺夢想同現實之間做唔同嘅抉擇。家庭、學業同愛情對我嚟講都好重要，但為咗成為真正嘅歌手，我都放棄咗好多嘢。」

歌曲談的正是Yika的心聲，為了追夢放棄了夢幻般美好的初戀，她說：「今次首歌比之前首《戀愛駅》再甜啲、輕快啲，因為呢個夏天太熱啦，我想造首清涼感嘅歌，幫大家降降溫！」MV男主角黃俊傑（JK）曾參與ViuTV劇集《繩角》拍攝，兩人飾演小情侶，她笑說：「大家都會有啲親密動作，鼻貼鼻之餘仲要錫錫，我真係超級緊張，好彩有佢帶我入戲，所以到roll嗰陣好快就代入當咗JK係男朋友，回憶起真係拍拖時好sweet嘅感覺。」

Yika感謝JK及整個團隊的參與，她說：「成件事真係好夢幻，我哋特登去坪洲拍MV，雖然有啲趕，但成班人好似去渡假咁，拍嗰日仲要好好天，啲景真係特別靚，完全做到我想要嗰種好sweet嘅夢幻感，辛苦晒大家幫我完成呢件事！」她指雖然《仲夏夜之夢》個故仔是甜中帶少少苦味，不過好多人的愛情都未必可以去到終點，反而成為好好的朋友，她覺得這份情仲難得！