甄濟如正式出道做唱作人　CEO大讚：注定成為明星

影星甄子丹19歲女兒甄濟如（Jasmine），宣布簽約加盟索尼（SONY）音樂旗下RCA Records（大中華地區），並以唱作人身分於今日在全亞洲推出她的首支單曲《idk》。

Jasmine自幼便展現出她的音樂天賦，7歲已開始嘗試作曲，至今已完成了70多首原創歌曲，其中有一半是在過去三年完成。透過音樂創作，她希望激勵同年代的女孩，成為勇敢自信的一群。2013年，當時年僅9歲的Jasmine在一次大型演出中獻唱英國歌后Adele的《Rolling in the Deep》，毫不怯場。

索尼音樂大中華地區CEO Andrew Chan看過後亦讚口不絕道：「從那一刻起，我知道她注定要成為明星。我們很興奮的歡迎她加入索尼音樂大家庭。她的才華和熱情，將帶領她到達難以企及的高度，我很榮幸可以見證這一切。」

Jasmine在首支單曲《idk》中與多位音樂人合寫曲詞，是一首結合Pop、R&B，輕快得來又節奏澎湃的歌曲。歌詞從對於一段情感關係的不確定開始，引出少女自主、自愛的發現旅程。由此，折射出她想帶給所有女孩的信息：在戀愛中，要跟隨本心，不用為了另一半委屈自己。想要愛別人，首先要愛自己。對於簽約RCA Records正式出道，Jasmine表示：「在我追尋音樂、歌唱夢想的道路上，很幸運能加入RCA的大家庭，這一切的感覺很奇妙。」

Jasmine一出道，即獲得高度注視，獲邀參與今個周日（7月30日）在新加坡舉行的Majulah Music Night，這將成為她出道後的首次演出；此外，她首張專輯將於今年9月1日發行，當中包括8首歌曲，其中4首為全英文歌曲，全部由Jasmine創作或參與創作。屆時，第二支單曲《tbh》也將會同步發布。