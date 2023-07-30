CRAVITY港騷為性珉慶生　Allen被粉絲搞到濕晒

出道3年的韓國男團CRAVITY昨晚（29日）假九龍灣國際展貿中心ROTUNDA 3舉行首個香港演唱會，9子型爆登場，一連跳唱3首快歌《Get Lifted》、《Baddie》、《My Turn》，展現極具爆炸力的舞藝，令全場粉絲瘋狂尖叫！

隊長世琳率先以廣東話高呼：「歡迎你哋！」再全員打招呼：「大家好，我哋係CRAVITY！」9子逐一自我介紹，太煐搞笑以英文說：「你可以嗌我Baby！」Allen則謂：「好掛住你哋！」宋刑準（前譯：宋亨俊）字正腔圓說：「我係英俊刑準！」Allen指他們很努力準備舞台，還問大家：「鍾唔鍾意呀？」刑準即指着Allen被汗水沾濕的白襯衫，搞笑說：「點解你濕晒！好性感呀！」Allen則笑言：「係因為大家令到我咁！」他們表示知道香港粉絲等了很久，可以讓大家看到用心準備的舞台，成員也很幸福！具正模亦準備了廣東話冧港迷，除了問大家：「準備好未？！」之後又表示：「今日開心嗎？我很幸福，好耐之前應承大家嚟香港，依家嚟到，真係好開心！」他又承諾會再來港跟大家見面。

後日20歲生辰的性珉獲隊友及全場粉絲合唱生日歌慶生，他見到蛋糕非常驚喜，成員亦對城堡蛋糕上的裝飾十分好奇，又將忌廉抹在性珉臉上，並向壽星仔獻吻，令他非常感動：「真係好多謝大家，我愛你哋！」並大派飛吻，9子勁舞跳唱廿曲，再跟全場粉絲大合照，為香港首次演唱會劃上完美句號。