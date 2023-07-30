糖妹收身成功　水上舞台勁歌熱舞

歌手糖妹、王菀之（Ivana）、陳明憙（Jocelyn）、昨晚（29日）參與旅發局舉行的「維港水上音樂會」，以「廣東流行匯」為主題，作開場表演的糖妹以串燒歌打頭陣，並與舞蹈員勁歌熱舞，帶動現場氣氛。喜歡水上活動的她表示滑水潛水都有玩，所以收到大會邀請好期待：「我從來冇試過喺水上舞台跳舞，今次更仲打頭陣，特別同Dancer排咗兩、三日舞。」

糖妹笑言排舞時特別注意下身舞步，若在船上表演時，船隻即使稍有搖晃，也能企穩繼續跳，她說：「原來船隻好穩定，我喺表演時都唔覺得企喺船度，但四周環繞都係海，加上香港咁靚嘅夜景，感覺超夢幻。」

身穿黑色緊身上衣及紅色短裙的她載歌載舞，被指收身成功的她說：「大家都留意我有做Gym打卡，夏天到自己又鍾意水上活動，加上暑假工作機會多，當然需要勤力Keep啦！」9月她將到廣州與林曉峰一齊舉行演唱會，要更努力游水練氣。會上她與Oscar（涂毓麟）合唱《現代愛情故事》，她說：「我畀咗幾首歌Oscar揀，有幾首較新嘅歌，估唔到佢選呢首，不過到今日綵排時我明白晒，睇到佢父母手拖手恩愛到場，睇住佢哋仔仔綵排，我相信呢首歌應該係Oscar父母鍾意嘅歌。所以我唱呢首歌時都啲壓力，想唱得更好，同Oscar送呢份禮物畀世伯伯母。」糖妹指好欣賞Oscar孝順又乖仔，一直合作得非常開心，她可會與年紀較小的弟弟發展，糖妹聽聞立即說：「幾驚你問我係咪同Oscar有嘢，一陣世伯伯母喺後台審我！」

Ivana一口氣連唱4首歌曲，首度在搭建的水上舞台上表演，她說：「第一次喺水上舞台演出，相當有趣，海浪隨着歌曲嘅節拍流動，感覺好靚。」Jocelyn開心能跟Ivana同場，希望將來有機會合作。」