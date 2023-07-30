胡定欣騷小蠻腰　聽唔慣陳豪用氣聲講嘢

視帝陳豪（阿Mo）、胡定欣、蕭正楠、張曦雯（Kelly）、郭柏妍及張寶兒等一眾演員，今日（30日）齊集將軍澳，為將於明晚首播的無綫新劇《破毒強人》作宣傳，吸引大批粉絲到場支持。眾人穿上一身黑、白配搭服飾喻意黑白對決，分隊於台上大玩遊戲，以氣槍射破氣球，驚險刺激。

胡定欣以白色恤衫配襯黑色貼身褲，露出迷人小蠻腰，受訪時笑言因天氣熱故要清涼一下。談到劇中對手阿Mo要以「氣聲」講對白，定欣坦言最初有點不習慣：「有時佢沙聲或者氣聲嘅時候，未必會聽得咁清楚，不過當大家投入咗各自嘅角色就習慣，會扮聽到照接落去講對白。」

身旁阿Mo則表示出道時已習慣演聲沙，故今次角色可大派用場，問到會否擔心家中小朋友看到他飾演奸角？他説：「唔怕，佢哋好少睇電視。」問到他間中亦會登台獻唱，扮聲沙有否影響聲線？他笑言只是用氣故沒有影響：「耐唔耐都有登台，喺疫情期間係少咗。（佛山登台唱2首歌穩袋16萬？）價錢我唔係好清楚，我上去係表演者，做番歌手身份。（有冇考慮出歌？）我呢啲有限公司，聽咗就算啦，唱人哋啲歌好啲，哈哈！」

於劇中演因臥底身份敗露而被打毒針，以致全無表情的蕭正楠，坦言難度極高：「所以拍嗰幾個月都刻意同大家保持距離怕混得太熟，都擔心大家會誤解我無禮貌。」身旁Kelly即恍然大悟：「佢講完我依家先明，唔難得佢嗰陣咁Cool，不過我都照樣同佢講嘢，有時佢聽完『哦』一聲就走咗，個反應好好笑，因為我有時會講咗英文，仲以為佢聽唔明我講乜，哈哈。」她指與阿蕭演親熱戲時，感覺自己有點「夾硬嚟」，因對方目無表情，阿蕭笑言：「我感覺幾正，原來被追求嘅感覺係咁嘅。」談到為角色要剪短頭髮，Kelly坦言要把長秀髮剪去非常不捨：「後來發現短髮好配合角色，帶動演出時更加投入。（會唔會挑戰超短髮型？）再剪？好吖！如果角色需要，最多剪完戴假髮。」