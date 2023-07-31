廣咩︱正字「一蚊」竟然咁寫？糖妹答錯鄺潔楹話老作

也許你也試過，會說廣東話，但沒法把它寫出來，幸好東網節目《廣咩》有星級主持關楓馨，教大家廣東話正字！上集挑戰嘉賓關智斌，靠「出貓」猜對正字，今集我們請來「哈比人姊妹」鄺潔楹和糖妹繼續挑戰，不知她們會否醒目過關智斌呢？

Q：以下哪個字詞是「一蚊」的正字？

A.一文

B.一紋

C.一緡

糖妹：「我覺得是A（一文），因為古裝劇中都是説一文錢，所以我猜是一蚊！」

鄺潔楹：「我覺得是選項A，『一文』是文字的文……原來是選項C（一緡）！真的有這個字嗎？還是你們編造出來的？」別誤會潔楹，字當然不是我們編造啦，不如你先聽關楓馨的解說。

關楓馨：「廣東話口語中説的『一蚊』，它的正字是『一緡』。唐朝詩人張籍的《賈客樂》是這麽寫『金多眾中為上客，夜夜算緡眠獨遲。』意思是指在眾多人中，有錢的才是上客，他們每晚為了數錢都很遲入睡，所以『緡』也代表了錢。古時一緡大約相等於一千文錢，或稱一吊錢，到了現在它代表幣值最大單位，與元同義。」換言之一緡的價值，其實是一文的千倍，千萬別弄錯。

而「一蚊」也讓關楓馨回想起她的童年趣事，她小時候原來最喜歡用一蚊，去扭她最愛的彈彈波！但時至今日，一蚊雞大概魚蛋也買不到半粒吧？所以大家真要好好珍惜自己童年啊。

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR