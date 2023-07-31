李玟喪禮︱李思林致詞　眾星拍片悼念

歌手李玟（CoCo）的追思會在今日（31日）下午4時作全球直播，甫開始先播放兩岸三地的藝人預先錄好的片段，包括蔡依林、黃曉明、郭富城、導演李安、李克勤、梁靜茹、杜德偉等，G.E.M.忍不住哽咽表示好掛住CoCo。李安好記得當年在奧斯卡頒獎禮，CoCo對他說：「我一定會努力唱好！」李克勤坦言去年已收到她身體不舒服的消息，他跟好多人一樣難以接受她離開的事。

靈堂以紫色及白色作主色，橫匾寫上「永遠懷念一代歌后李玟」，兩位胞姐李秋林李思林，及李媽媽巨型粉紅色心型花牌放在當眼位置。李玟的追思會先由姐姐李思林致詞，環顧現場，CoCo的老公Bruce及CoCo兩個繼女都不見被安排坐在家屬席，三人坐在親人的第二排座位，思林表示：「有妹妹去到的地方就充滿笑和愛心，今天對她來說很困難，CoCo每次演唱會總會說，你可以選擇去好多地方，但你選擇來這裏，我要謝謝你。」

甄妮聲音抖震

及後，李玟生前好友陸續上台致詞，甄妮上台前先向李玟遺照三鞠躬，戴上墨鏡的她聲音抖震，甫開聲即表示：「今晚我哋約咗食飯，就喺依家，但我唔喜歡用呢種方式去見面，我真係好心痛！」隨後她改用普通話續說：「我們不是常常見面，但一直保時聯絡到現在，她對事業追求很專業，光芒萬丈，對朋友來說如陽光般溫暖，她是非常可愛小女生。我離開時正值我女兒生日，她跟我開了很大的玩笑，以後我應該過生日還是忌日，希望她到了另一個極樂世界。大家知不知道甚麼叫神交？就是不需要見面，我們還是認識了一世、二世甚至三世，如果你願意，未來幾輩子我們也做要好知己，願你在在天之靈保守你家人，在無是非下，體體面面把後事做好，我們永遠愛你！」

而李玟恩師之一的音樂人姚謙上台發言時，禁不住哽咽表示﹕「我當了30年幸福的姚大哥，她的歌曲不是唱得有幾好，而是聽的人有多喜歡。有次我為她揀選了一隻歌是我很喜歡的，她走進錄音室唱了十多小時，我很奇怪，因為她每次錄音也只是4小時左右而已，原來她覺得這首歌我喜歡，所以一定要把它唱到最好，錄音過程她完全沒有休息。」姚謙更以「妳是來過人間的天使，昏暗世界有妳清亮的名字」等文字來悼念李玟。