港人最愛日菜　新店新餐目有得揀

若然要搞一個港人最愛日菜排名榜，相信大家都會選擇困難症發作，既然如此，不妨趁有新店和新菜單出場，又約朋友食多次，看你喜歡廚師發辦、麵食、燒肉或是各式地道料理喇！

名古屋烏冬

日本很多老店都歷史悠久，1925年在名古屋開店的山本屋，主打新鮮製作手工烏冬，近日品牌在大圍開設分店，第五代傳人青木晃佑更於分店坐陣，店內生烏冬會放入餐廳獨創的伊賀燒砂鍋燉煮，保溫又讓烏冬索汁。親子煮烏冬以雞肉配日本雞蛋，原隻蝦天婦羅煮烏冬吃到啖啖彈牙蝦肉，湯底可選味噌、咖喱或清湯。除此之外，還可追加炸豆腐或芝士等拌烏冬享用。吃時配燒地雞手羽、炸紫菜雞柳和味噌吉列豬扒串等小食，加添美味。8月開始會定期舉辦工作坊，讓大家了解整烏冬的樂趣。

北海道鄉土料理

旅遊勝地北海道除盛產多樣化食材，還有特別的料理，北海道鄉土料理專門店「帯広はげ天」在當地有近90年歷史，本地分店近日推出全新餐目，廚師發辦蝦夷天婦羅套餐以日本各地蔬菜時令魚鮮，打造天婦羅十品、先付、漬物、食事及甜品，分量十足。炸至外脆內嫩的龍蝦天婦羅，口感一流。另外有多款海鮮組成的極上海の幸御膳、嚴選海鮮丼，肉味香濃的爵薯燉十勝牛、十和田燒十勝牛、五日市豚肉生薑燒定食和五日市豚腩片芝士年糕串等，甜品有士多啤梨練乳及伯爵茶口味的海道芝士蛋糕二重奏，令客人感受到百分百的地道風味。

廚師發辦晚市7折

近幾年，本地開設了不少廚師發辦為主的日本料理店，銅鑼灣的「豐‧廚師發辦」近日推出全新Omakase菜單，菜式包括煙熏炸葱油甘魚、甘鯛立鱗燒配椒麻湯、原隻海配白蝦魚籽、愛知縣白象拔蚌、北海道知內珍蠔、網燒深海池魚、清酒蒸鮑魚、慢煮鮟鱇魚肝最中餅、各款時令壽司和甘海老海老海膽紫蘇天婦羅等菜式。同時間，餐廳推出全新午市時段定食菜單，有鹽燒鰻魚、西京銀鱈魚、五點刺身，以及限定的海膽雜錦魚生丼和吞拿魚腩丼等，為慶祝新菜單推出，8月的晚市時段會有7折優惠。

涮涮鍋配榴槤

日式放題一向親民又貼地，廣受家庭和年輕人歡迎，剛於大圍開設分店的日式涮涮鍋放題「極上牛気」，推出多款新店限定美食，包括土佐豆腐、日式炒野菜、芝士忌廉粟米、清酒煮蜆、燒汁蘆筍牛肉卷、日式炒烏冬、辣酒煮海螺和日式丼飯等。按不同級別放題套餐，分別為客人提供限定牛舌、牛骨髓、日本赤雞雞爽肉及脆鯛魚片。因應新店開幕，3位或以上惠顧Lv5或Lv6放題套餐，即可升級至全新限定頭盤「和牛大滿貫」，內有澳洲極上和牛、特選牛小排、牛舌、日本赤雞雞爽肉、牛骨髓、脆鯛魚片、鮑魚和烏雞卷等，啖啖肉好滿足。同時間，餐廳首次推出馬來西亞榴槤甜品系列，有榴槤炸彈、榴槤麻糬、榴槤雪條及榴槤窩夫歹，新分店有獨家的焦糖布甸，由現時至8月18日，惠顧各級別的放題套餐，可享用定的的馬來西亞榴槤甜品。