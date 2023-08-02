李玟化輕煙　Bruce遭粉絲追罵

樂壇天后李玟（CoCo）化作一縷輕煙別紅塵，遺下陪她走過48載人生的兩位胞姊連日傷心痛哭。而缺席大殮儀式的CoCo外籍老公Bruce突現身火葬場，即被大批粉絲包圍，更遭貼身追罵，儘管他首度開腔表示「一生都愛CoCo」，亦難息民憤！

CoCo於7日2日輕生，留院3日後撒手人寰，終年48歲，前日設靈後，昨日到其人生最後一程，於上午10時半舉行大殮，靈堂內未見其外籍老公Bruce及兩名繼女現身，當家屬及親友向CoCo靈柩鞠躬及默哀後，再由視CoCo如親女的甄妮、台灣音樂人姚謙、姐夫、同學、伯樂及前唱片公司高層等組成的8人團隊為CoCo扶靈，他們在現場播放CoCo的《月光愛人》，歌聲中夾雜哭聲下緩緩步出大禮堂，之後靈柩轉送往歌連臣角火葬場舉行火化儀式。

原本由丈夫按火化鈕

捧着CoCo遺照的胞姊李秋林及李思林臨上車前，獲甄妮及姚謙等送抱安慰。而CoCo的靈車布置簡潔優雅，被白、紫色鮮花包圍，但橫匾未有「李府出殯」字句，一早到場送別Co Co的數百名粉絲在靈車開出前大喊：「CoCo一路好走！」更有男粉絲失控嚎哭，聞者心酸。

靈車、家屬及親友約11時到達火葬場，逾500粉絲到場與天后道別，CoCo靈柩上寫上其原名「李美林」，而告別式禮堂布置清雅，正中間掛上CoCo遺照，當秋林及思林進場後，相隔10分鐘Bruce在兩名保鏢及好友陪同下坐7人車到場，他下車後即急步進入火葬場。告別儀式閉門進行期間，本來陽光普照，但突然下毛毛細雨，令現場更愁雲慘霧。據消息人士透露，原本由Bruce負責按火化鈕，但最終重任交給兩位家姐。

CoCo告別燦爛星途，化作一縷青煙後，Bruce低調離開火葬場時引起大混亂，半百粉絲湧上前將他重重包圍及指罵！他獲兩名保鏢左右開弓「攬」住，其身前還有多位保安隔開人群，在人逼人期間，有人用英語問：「你可有說話跟CoCo說？」他終於開腔說：「I love CoCo,my whole life（我愛她，一生都愛CoCo！）」不過仍有女粉絲成功「攝位」，以近距離面對面情況下，連續兩次以上用普通話怪責他：「你不善待我們CoCo。」

拍打座駕 企圖掟花

Bruce等車期間，又有人群在他身邊亂竄，嚇得他縮在兩位保鏢中間，其中一名保鏢更伸手為他護後腦，最終左閃右避下成功上車，可是粉絲仍怒氣未消，一直拍打其座駕車窗，更大叫：「還我CoCo！」又有人疑企圖掟花，保安見狀即上前阻止。而思林及秋林離開時難掩哀傷，思林一直低頭不語，秋林則邊行邊拭淚，要由丈夫及其他人攙扶。

另外，前晚CoCo的公祭完畢後，Bruce離開北角殯儀館，之後逾10名歌迷在殯儀館正門唱歌，眾人穿上黑衫及身上貼了不少標語，包括、「忘恩負義」、「冇人性」，「Ungrateful Cruel Cheater」、「畀番CoCo我哋」，又舉起寫着「We Need CoCo Back」的白紙，唱完歌後再叫口號：「把CoCo還給我們。」