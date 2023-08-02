容祖兒入行24年有感而發：現在可說是中年好聲音！

天后容祖兒因病延期3次的演唱會《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》，昨晚（1日）終於再度恢復演出，英皇集團主席楊受成夫婦，以及蔡卓妍都有到場為她打氣。病愈後的祖兒狀態大勇，加上觀眾關懷及支持，讓她愈唱愈好，最後她感動對大家說：「Doctor Stage把我治愈了，我可以站在這裏，接受到你們給我的愛，真的藥到病除！」

開場不久，祖兒跟大家打招呼說：「各位朋友，大家好嗎？本來呢度預定咗一些開場白，今日唔講啦。因為我好想藉呢個機會，同大家講一聲抱歉，因為之前唔舒服，令大家要延期。雖然我知道，坐喺度每一位朋友，都係願意等待。」觀眾即報以大叫：「係呀！冇所謂！我愛你呀！」祖兒又說：「今日來到都係最錫容祖兒嘅人，因為你哋對我嘅愛，我同自己講，我今日一定要振作，一定要做好佢。」台下歡呼聲不斷，祖兒開心指觀眾就是醫生，她就是病人，掌聲及歡呼聲就可治愈她。

祖兒又有感而發，坦言今年是她入行24年，15歲參加歌唱比賽，到現在可說是「中年好聲音」，自己開心找到終身喜歡的職業之外，同時可以無論站上台做歌手，或者坐台下做觀眾她都可以好投入：「因為我好鍾意香港流行曲，我係聽香港流行曲長大，呢啲音樂一直滋潤我。過去嗰10日，對我嚟講實在太漫長，真係有幾日，我病到覺得自己迷失咗，好沮喪，冇晒信心，冇晒心機，唱唔到歌，作為一個喜歡表演的人，我希望每一次都可以畀到充足水準，但係不停延期，我覺得好Sorry，覺得身體好唔爭氣。直至上星期有一晚，今次演唱會導演彭秀慧約我傾偈，因為佢發覺我已經魂魄唔齊，佢同我講，其實好簡單，我哋鍾意表演，未到最後一刻，未到觀眾話你唔好唱，你都應該繼續努力唱。完騷後，祖兒表示未來時間要好好保護身體，希望狀態可以再好啲：「真係好鍾意企喺舞台上感覺，雖然未係100分，但係能擁有100分觀眾，係我嘅福氣。」

今早（2日），她於社交平台PO出媽媽煮的蓮藕午餐，感謝說： 「我媽媽每天一起床，牙都未擦頭髮蓬鬆睡眼惺忪，嘴角仲有口水漬咁為我精心準備的午餐，從Band Rehearsal那天開始風雨不改，我媽就是這樣心無旁騖義無反顧一心一意地照顧着我。說真的，這是我吃過全世界美食之後，我最喜歡的米芝蓮。」