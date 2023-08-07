娛圈單打︱歷盡火劫再離婚 苦到盡頭是幸福

恭喜恭喜！台灣女團S.H.E成員任家萱（Selina），離婚後終於覓得真愛，目前正懷有8個月身孕，隨時生得。她直言現在是迎接新生命的最佳狀態，心裏雖有不安，但更多是溫柔和喜悅，亦相信男友是可靠伴侶。

看到Selina一臉幸福，粉絲都老懷安慰。大家都知，S.H.E出道不久迅即走紅，Selina儼如人見人愛的小公主。很可惜，這位小公主2010年在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》發生嚴重爆破意外，背部和四肢多達54%皮膚被燒傷，當中逾四成更為三級燒傷，俏臉亦走樣變形，震驚兩岸三地。

Selina曾經一度命危，經過一年艱苦復健，流了不知多少眼淚，最後大步檻過。期間律師未婚夫張承中一直在旁照顧，二人在2011年完婚。不過，幸福背後是殘酷人性，婚前已有小道消息傳出，張承中非常嫌棄Selina被火燒和毀容，更公開吐槽其傷口很難看，只是礙於輿論壓力才盡責結婚。是耶非耶，外界不得而知，但二人終究在2016年緣盡離婚。

經歷人生最低潮，幸運之神終於再度眷顧Selina。去年3月，Selina認愛比她小7歲的男友小徐，今年更宣布佗B喜訊。小徐對女友呵護備至，例如Selina一直渴望浮潛，男友隨即帶她到沖繩圓夢。她又自爆大肚後雙腿腫如蓮藕，全靠小徐給她信心，撫平不安情緒。

可能經歷過第一段失敗婚姻，Selina至今仍然未有考慮再婚。但不管婚或不婚，未來等待這位小公主的，一定是苦盡甘來的幸福下半場！