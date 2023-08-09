羅子溢馬國開新劇　楊茜堯做跟得夫人帶埋囡囡探班

藝人羅子溢現時正身在馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，同劇還有佘詩曼及林峯等，而楊茜堯日前亦去了當地探班，更帶同兩名小寶貝前往，順道旅行，原來此行羅媽媽及楊媽媽的有一同前往，一家人享受家庭樂。

繼之前劇組替月底生日的子溢慶生後，他們一家人都齊齊於當地吃飯慶生，切蛋糕時更一家四口拍照，相當幸福。楊茜堯今日（9日）受訪時謂：「我返咗嚟香港喇，今次過去探爸爸，因為阿女成日都好掛住佢，今次同埋婆婆、嫲嫲同姑媽一齊去，其實冇話咩特別慶祝，純粹探爸爸班，大家都好忙，（你月底生日點慶祝？）我哋都好低調，大人生日冇乜所謂，今年雖然冇得同朋友慶祝，但自己同朋友聚吓會囉！」

她與林峯是同期訓練班，問此行有否一聚時，楊茜堯說：「冇機會見到阿峯呀！剩係見到阿佘咋！我相都冇同阿峯影到一張，佢哋埋位都好趕，我又扶老攜幼，冇機會同阿峯見到面真係好可惜。」

而林峯趁有空檔都有陪太太張馨月及囡囡Luna於當地的動物園遊玩，期間張馨月更大膽到將條蛇掛在頸上，而阿峯就緊張在旁𥄫實，而Luna長得相當可愛，不時黐着爸爸，站在小動物旁邊也不怕呢！