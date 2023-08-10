攝錄鏡頭？雙面玻璃？酒店房間「這東西」要即檢查

旅行住酒店，大家最關心的通常是房間是否平靚正，卻絕少留意私隱、衞生等「隱藏陷阱」。曾有資深酒店員工提醒，如情侶入住酒店，首要提防的其實是偷拍鏡頭，否則日後隨時變成「AV片」主角；但話說回頭，隱藏攝錄鏡頭要如何找出來？入住酒店房還有甚麼東西要檢查？以下幾點大家不妨參考：

（一）關燈掃瞄

有酒店員工教路，如有偷拍攝錄鏡頭，通常都會偷偷插在房間電視的插孔上，又或電視附近的機頂盒、拖板上，因為影音器材通常有指示燈閃爍，故此很易被房客忽略，使鏡頭更易隱藏；故建議不看電視時，最好把房間影音器材的電源全部拔掉，以切斷鏡頭供電。另一方法，就是關掉全房照明燈光，並拉閉窗簾，然後用手機鏡頭掃瞄全房，如發現有紅色光點（因攝錄鏡頭在低光時會發出紅光以助對焦），便很可能是隱藏鏡頭，要徹底檢查。

（二）檢查鏡子

酒店房間通常都有大鏡子，除了浴室，也會有化妝鏡或全身鏡，部分甚至會正對着床，你有想過它們可能是雙面鏡子？如偷拍鏡頭藏在雙面鏡子後，便很難被發現。檢查鏡子方法，是把手指尖碰上鏡面，若指尖可真接觸碰到指甲倒影像，它便有機會是雙面鏡子，必須小心。

（三）小心咖啡機

現今很多酒店房，都備有咖啡機，感覺高級豪華。不過有資深酒店經理提醒，酒店咖啡機內部過濾器，絕少會仔細清理，他見過不少咖啡機內部，都沾滿咖啡以外物質，你永遠不知道前住客，用它煮甚麼奇怪東西，其殘渣可能已孳生大量細菌，故咖啡機還是不碰為妙。

（四）補充裝加料

在酒店浴室，常見有大樽的補充裝的洗髮水、沐浴露等梳洗用品，當快用光時，酒店員工都會再添加。但有酒員房務員透露，他們偶爾會發現補充裝器皿內，會混入其他不明液體，故懷疑有住客曾在樽內「加料」非常恐怖，建議盡量使用即棄裝梳洗用品，比較安全衞生。

酒店房「玻璃浴室」究竟為乜？

現代很多時尚酒店，房間都設有「玻璃浴室」，假如拉開布簾，在浴室沖涼可會被看光光，雖說不上是陷阱，但這種「情趣」設計確多少會令非情侶同房感尷尬。其實玻璃浴室設計原意，是擴大了酒店房的空間感，而且玻璃亦比磚牆薄，不但可增大使用空間，建築也更省成本，加上玻璃浴室透光度高，也能降低照明耗電量，難怪那麼多酒店愛用。