容祖兒病愈重啟個唱　「御用結他手」開金口驚為天人

天后容祖兒喺演藝學院舉行嘅34場《SECRET LIVE》一票難求，而隨着容祖兒重新開騷補場，更比粉絲激讚唱功再昇華，愈唱愈勇。而前晚（9日），容祖兒更邀請咗老朋友結他手Jason Kui，作為特別演出嘉賓，點知向來彈結他有一手嘅Jason Kui，竟然連唱歌都難佢唔到，一開聲即刻驚艷全場之餘，佢自己亦喺社交網搞笑寫道：「想我唱歌，除非你係容祖兒！玩吓咋，唔好太認真！」又要威，又要戴頭盔嘅幽默反應，粉絲亦相當受落，紛紛留言大讚：「唱得咁好聽！」、「好慶幸嚟咗睇！」、「原地出道！」、「好日唔唱歌，一唱就咁高音！」另外，容祖兒更喺社交網以「第一代男神」身份介紹Jason Kui：「j身軀期間限定強勢回歸，以經典攝人魅力嘅台風，傻氣十足的笑容以及高八度歌聲重踏舞台！」

事實上，Jason Kui被喻為新一代香港結他英雄，23歲時就已經登上紅館擔任結他樂手，過去數年更喺世界各地參與超過135場演出，更曾經同RubberBand、MIRROR、容祖兒、林憶蓮、方大同、陳奕迅及楊千嬅等歌手合作，甚至喺早前來港演出嘅美國老牌樂隊Mr.Big最後一次巡唱中，擔任暖場嘉賓結他Solo，認真犀利呀！