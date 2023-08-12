蘇麗珊台北過生日　中暑險暈仍要影張靚相

藝人蘇麗珊到台北慶祝31歲生日，此行她曾經中暑不適，她在社交網以《赤峰街中暑記》分享不適過程，她寫道：「在一個中暑的下午，心臟狂跳，想找個有冷氣的店坐下來。作為一個有堅持的人，我頂着炎夏在地圖上找了間高分的咖啡廳，步履蹣跚地爬了一層樓梯，咖啡廳是日休息。」

她形容當時滿腦子都是老夫子的標題：「禍不單行、自討苦吃....而且在想我會不會就在台北赤峰街，因為要找間高分的咖啡廳，這樣無謂的堅持而掛掉，但話雖如此，到了咖啡廳門口我還是跟另一半說：『呢度好靚，幫我影幾張相...（而他又真是照影並沒有逼我要休息吓，仲叫我都幫佢影幾張...）

蘇麗珊透露後續是在身處焗爐般的體感下，還堅持走了十分鐘到附近的誠品，邊看書邊嘆冷氣執返條命仔，她說：「呢十分鐘之內另一半叫了我兩次立定遺囑分啲身家畀佢...好啦，見你喺我中暑時有幫我拎袋仔@noirkenny」

她的圈外男友Kenny有網晒兩人的甜蜜照，他更高調寫道：「親愛的您生日快樂，常跟你說不怕，放心去做覺得開心的事情，常跟你說不怕，放心去追求自己所愛的事，雖然這段時間小弟我確係受咗一點傷，可能冇以前咁好抽，不過唔使驚啊，無論出邊有幾大風，幾大雨都好，我都唔會驚，因為我淨係驚你，最後我想說，我們都要記得只要我們有彼此甚麼都不怕，謝謝你在任何時候，任何狀態下，都仍然善良地看待所有事情，記錄一下。」