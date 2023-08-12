有創意有心思　一切來得「泰」美味

泰國餐廳在本地可謂成行成市，除了九龍城，其他地區亦有不同風格的泰國餐廳開幕，除傳統美食，還推出富創意的菜式，讓大家隨時隨地都可以食到獨特的「泰」滋味。

曼谷過江龍

每次去泰國，大家都會有必吃的口袋名單。曼谷的新派泰菜概念品牌Another Hound Cafe早前落戶沙田，除有黃咖喱大頭蝦、泰式金不換新鮮青口煲、原隻龍蝦雜錦海鮮冬蔭功湯鍋和脆炸原條鱸魚配沙律等海鮮美饌，地道的小食有鮮杧果酸辣鳳爪、脆脆雙響拼黃咖喱豬肉碎醬等，部分菜式亦滲入西式風格，如香辣三文魚沙律、泰式炒三文魚意粉、龍蝦香辣意粉，集合燒M9和牛柳和鹽燒大頭蝦的泰式海陸雙拼、酸辣火山骨等最適合和朋友分享，也為客人帶來新鮮感。

精緻街頭小食

去泰國，必定去夜市「掃街」，當地的街頭小食令人回味，不過夏日去汗流浹背都幾辛苦。於大圍開分店的米泰，特別以當地別墅和私人會所作靈感設計，讓客人舒舒服服品嘗泰式沙嗲串、烤魷魚、香辣木瓜沙律和杧果糯米飯等美食。新店亦推出泰式蠔餅、黑胡椒炒大頭蝦、特色鹽焗盲鰽、魷魚藕苗沙律、Oreo榴槤西多士配雲呢拿雪糕等式，另外，亦供應人氣的咖喱菜式，無論是青咖喱燒羊排，又或是泰皇咖喱蟹都咁入味，配清涼沙冰或特飲，也很有在泰國街頭用餐的風味。

中泰混搭

泰國菜和中菜各有特具，兩者混搭會產生意想不到的效果。大角咀精緻泰菜館Sawadee Chef因應1周年，又請來新泰籍主廚，和集團中菜大廚郭師傅合作，推出多款中泰配拼的新菜式。當中包括滲入川菜風味的清萊白肉、老少平安變奏版泰式青檸蒸龍躉球，其他還有香胡麻子烤雞、足料特濃船麵、泰式炸流心蛋和辣椒膏炒花甲等菜式。由現時至8月31日，客人於下午茶時段享用足料特濃船麵，可獲優惠價及附送泰式熱奶茶1杯。

改頭換面星級美食

泰國有很多名廚來港開海外分店，金鐘概念品牌店 Apinara Thai Cuisine and Bar早前經過重新打造，由裝潢到菜式都經過升級設計，分量十足的泰式和牛船麵、泰式炒金邊粉伴燒珍寶河蝦、原個甘露椰皇奶凍，另外有輕盈的泰式炒椰菜絲金邊粉、低脂高纖的酸辣夠Pork肉碎沙律和拋豬引肉碎燒茄子。餐幻特設計8款全新特色雞尾酒，為美食錦上添花。

「泰」多選擇

想一次過品嘗多款泰式美食，由現時至9月30日，香港萬麗海景酒店咖啡廳推出「泰．嘗．食」自助餐嘉年華，餐廳從當地請來客席主廚，為客人打造泰北、東北、泰中及泰南地區的滋味，享用各款沙律、泰式魚餅、泰式斑蘭雞、烤沙嗲雞肉及牛肉串、蜜糖香茅雞翼、烤豬頸肉配泰式辣醬、泰式辣椒青檸大蝦及泰式烤菠蘿等地道小食後，緊接有泰南風味瑪莎曼牛肉咖喱和泰國中部的青咖喱魚，再加泰式奶茶奶凍及斑蘭戚風蛋糕等，全是人氣之選。另外，Mirage Bar & Restaurant則有「泰．繽紛」下午茶，茶點有泰式豬頸肉小漢堡、泰式牛肉少律和泰式辣椒青檸大蝦等，再加上滿滿風味的甜品，令人滿足。客人於網上商店預訂，還有折扣優惠。