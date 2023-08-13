【心理測驗】一圖測戀愛速度

要說世界上最旁觀者清，當局者迷的事，愛情絕對名列前茅，尤其是遇上上頭快又戀愛腦的人，真係叫身邊人好頭痕。你了解自己更屬一見鍾情類還是日久生情類嗎？日網Trill上就有一道測墜入愛河速度的心理測驗題在網上流傳，據說非常準，有興趣不如一齊嚟玩吓啦。

【問題】

看到圖中的圖案，請問你第一下想到的是甚麼？

A.黃色心心

B.消波塊

C.梳化側面

D.狗的側面

【結果分析】

A.相當慢

象徵愛情的心心通常是紅色或粉紅色，而黃色的心心更像是友誼的象徵，對你來說一段愛情似乎更可能由友情演變而成，當你與他成為朋友，並建立起信任時，你才會一點一點地意識到自己的喜歡，因此墜入愛河的速度可以說是相當緩慢。

B.有點慢

看到在海岸會放置，用作吸收海浪或大水拍打衝擊，以保護海岸的消波塊的你，似乎在自己的心中都有一道防護，你對突然對你示好的異性有所戒心，必須要經過一段時間的觀察，才會接受，屬於慢慢墜入愛河的類型。

C.相當快

兩人同座一張沙發會瞬間拉近彼此的距離，看到沙發的你似乎是一個對異性沒有戒心，而且接受所有浪漫的人，很可能會因為一瞬間而心動，似乎是那種快速墜入愛河的類型。

D.有點快

狗狗向來都是人類最忠誠的朋友，第一時間想到狗狗的你對異性沒有太多的警惕，會與不同的人接觸並產生好感，不過若要開始一段愛情，你亦需要對對方的信任，花時間去判斷，因此會比快速稍慢地墜入愛河。