張國榮67歲誕辰將公開親筆手稿　紀念展全日開館

今年是已故一代巨星張國榮（哥哥）離世二十周年，由哥哥生前摯友陳淑芬、張叔平和夏永康擔任客席策展人，在香港文化博物館籌辦《繼續寵愛．張國榮紀念展》，展館由3月底開始，到今日（13日）迎來第三十萬名參觀者，有關方面特意親自送上別出心裁的紀念品給這位第名訪客，包括編號為813的《張國榮20周年復古玫瑰紀念章》，這位第三十萬名參觀者是來自沙田的李先生，今日和太太帶同兩位小朋友一起參觀紀念展，他和太太也是哥哥的歌迷，平時駕車時也會播放哥哥的歌曲，很高興能在展覽中看到這位一代巨星的舞台服裝，認為他是香港人的集體回憶。

9月12日是哥哥的67歲誕辰，當日碰巧是香港文化博物館的休館日，為了讓「哥」迷可以在「哥哥」誕辰當天到紀念展重溫「哥哥」的風采，有關方面特別安排當天全日開館。陳太對過去來展館的歌迷好感動，她和唐鶴德（唐唐）商量希望他找一張「哥哥」的照片製作明信片送給「哥」迷，唐唐找尋照片時更意外地發現了「哥哥」的親筆手稿，那是當年「哥哥」為了製作紀念品而寫的句子，陳太和唐先生決定把這手稿留在明信片中，讓「哥」迷可以保存「哥哥」的真跡。陳太亦感謝照片攝影師夏永康提供照片檔案，讓明信片有更佳的製作效果，這明信片將於哥哥誕辰日派發給參觀的歌迷，數量有限，送完即止。

另外，9月12日博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影《戀戰沖繩》及《東邪西毒》，讓歌迷大家重溫哥哥精采演出。