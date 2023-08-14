A-Lin開騷姊妹撐　蔡少芬賈靜雯劉雅瑟天后聚首

台灣金曲歌后A-Lin上周六（12日）澳門開騷，台灣雙金影后賈靜雯、香港視后蔡少芬、金像獎影后劉雅瑟齊齊殺去捧場，4位「姐姐」因《乘風2023》結緣，感情好到爆炸，加上位位天后，令到個騷更加星光熠熠。

見佢哋四姊妹今次大搞「畢業旅行」，畀足觀眾「售後服務」，賈靜雯仲自爆見面要排除萬難，佢留言：「我們真的排除萬難，心甘情願、全力支持的飛來澳門，就是為了用行動表達對我們姐妹的愛。因為《乘風》我們更熟悉了彼此⋯好感謝。」劉雅瑟之前就好鍾意聽A-Lin嘅歌，依家偶像變best friend更加珍惜彼此：「這是我第一次去聽好朋友的演唱會，那種心情和之前看演唱會感覺不一樣。」

A-Lin演唱會上唱到已故天后李玟嘅《刀馬旦》，亦係佢於《乘風2023》表演過嘅歌曲，佢即嗌台下3位姐姐合唱，賈靜雯、劉雅瑟興奮重現節目中跳過嘅舞步，蔡少芬直喊：「我的天！能看歌后的演唱會，實在太榮幸了，還和她一起唱…我真的要瘋了！」A-Lin亦回覆：「謝謝娘娘大駕光臨啊，太棒跟你們兩天一夜，時間過真快，下次再一起瘋狂，也要上台跟我一起唱。」