容祖兒自爆擇偶條件　「打開胸圍」公開招親

樂壇天后容祖兒的34場《ANOTHER SIDE...... JOEY • MY SECRET • LIVE》演唱會第19場，分別有Tyson Yoshi，魏浚笙（Jeffrey）、林家謙，李嘉欣、鄭希怡（Yumiko）偕女兒梁浸浸 、黃依汶及兒子陳真等等捧場，每晚的點唱及安歌部分，她都與歌迷影大合唱，而在大合照時，她更扮zombie，非常搞笑，陳真一聽到扮zombie好興奮，於台前狂扮不同動作，引得觀眾及她哈哈大笑。

為了不讓已的購票觀眾失望，她取消休息作為補場，每日完騷後即回家休息，而後台被列為「禁區」，不再讓來訪的朋友打招呼，免人多易有感染，她說：「好多謝來睇騷嘅所有朋友，不過公司驚我再病，所以就嚴禁我喺後台太開心，冇得同來睇騷嘅朋友影合照留念囉。好在朋友都明白、體諒，完騷都唔入來影相，但都有send短訊畀我打氣，好溫暖同感動。」

對於不少歌迷嫌她太瘦，叮囑她要多吃點東西：「依家51公斤，竟然係5年前做Pretty Crazy演唱會個磅數呀，好Crazy…已經都冇諗肥唔肥㗎啦，早午晚三餐、下午茶，完騷之後返屋企媽咪仲有消夜，我食得落我都照食晒，因為知大家都唔會care我肥瘦，依家最緊要係有體力，身體健康，所以大家唔使擔心。 」

台上她又搞笑問：「做咗24年歌手，係咪冇歲月痕迹？睇吓條馬甲線...係咪好fit呀？喺社會做咁多年嘢，我仍然相信世界係充滿色彩，相信世界係善良及好有希望同美好。之前有段日子，冇辦法要離開香港工作，錄咗首新歌都冇辦法返嚟宣傳，我真係冇諗過首歌竟然唔返嚟宣傳都可以得到大家厚愛，五台兩星期連續雙冠軍，連ViuTV我都冇去過，都係兩星期雙冠軍，應該係我人生史上第一次咁好成績，好溫暖，好多謝所有支持呢首歌嘅所有朋友，多謝大家咁愛呢首歌，所以我同自己講，我可以返香港我就一定會係舞台上同大家分享呢首歌《東京人壽》。呢首歌教會我活在當下，珍惜現有，珍惜身邊一切。」

此外，在Talk位時，祖兒分享了《狂野時速》之極速趕客新故事。因為觀眾反應熱烈，不停搭嘴，笑料無窮。祖兒笑指好多朋友都戥佢着急：「佢哋成日話，我再唔搞就冇得生架啦！」觀眾大叫：「點搞先？搞咩先？我喺度呀，結婚啦......」引爆全場笑彈，她聞言忍笑答：「唔係呀，即係『搞掂』佢呀，哈哈哈...呢度好色情呀....我企番後啲先，哈哈.....」又自爆擇偶條件：「其實我要求好簡單，只希望五官端正，身家清白，有頭髮....點解咁難搵？所以我覺得一定係我心態問題，於是我同自己講，唔好諗咁多啦，打開個胸圍...打開個胸懷先係....哈哈哈.....」，當她將「打開胸懷」講錯為「打開胸圍」 時，全場爆笑。祖兒又謂其實她天生13點，收藏了不少私人小故事，又指演唱會已進行了一半，會隨心情即慶再爆些小故事，之後每晚會否有新驚喜就等要拭目以待。

下周五祖兒將為她的慈善基金籌款，於演藝學院由18日至20日，設《容祖兒善慈義賣會》，連同身邊的好朋友一起進行斷捨離，將二手或新的衫、褲、鞋、手袋、飾物等等作義賣籌款。她說：「今日開始已經叫晒公司兄弟姐妹、身邊朋友，一齊參與呢個斷捨離，反正佢哋同我差唔多，用唔着反正放喺倉，不如公諸同好做善事。遲下收集晒朋友清單，我會再公布有咩單位、有咩朋友一齊參與，等歌迷朋友可以預留時間來演藝學院搶啦。」