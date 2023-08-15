張寶兒爆藝人𢱑撈　啱晒Timing新片演孕婦

藝人張寶兒與袁偉豪結婚3年，早前報喜準備做父母，佗B的寶兒於懷孕前接了一部新片，剛巧要演孕婦，是BB首部「參演」的電影。她在熱播劇《破毒強人》中的角色踩界，演技令人眼前一亮，入行多年的她表示見盡不少人「𢱑撈」，有人覺得不要臉，她則會尊重和包容。

張寶兒（Bowie）在無綫新劇《破毒強人》中演記者，為求上位做事踩界，討好上司又出賣感情，代入角色世界的她笑言：「係上司撩佢先接受。」她慶幸這種事未曾發生在她身上，自言很有原則，曾聽聞上司下屬亂搞男女關係：「唔止呢行，有啲人對感情同性關係好開放，係個人選擇。」

她認為現實生活很多事情都難分正與邪，每個人對理想生活的要求不同，不會非黑即白，並舉例：「有朋友為咗屋企或者想喺呢行發展好啲，會𢱑贊助，喺其他人嘅角度睇好似唔要臉，但喺佢立場係為慳錢同增加曝光率，冇話係好定唔好。」她又舉出另一例子：「有時藝人會向監製𢱑角色，如果本身係好朋友，都係問吓，但如果本身唔熟，就好似做多咗，係態度問題，冇話啱定錯。」她認為不同人有不同選擇，社會需要更多包容和尊重。

預產期11月

她與老公袁偉豪的愛情結晶品「袁咕碌」預產期是11月，雖然Bowie沒有透露BB性別，但網民留意到她宣布懷孕時用了「他」字，而BB暱稱有個「咕」字，疑指「咕咕」暗示佗仔。Bowie長胎不長肉，現時只增重約10磅，她讚「袁咕碌」很乖，笑言7月時去北京拍汽車廣告，曾叫BB暫時不要長得太大，擔心穿不下服飾：「工作完之後個肚立即大咗，真係好聽話！」另外，導演孫立人邀她到新加坡拍攝賀歲片《小販之王》，片中她剛巧要演孕婦，而邀約前她還未公布懷孕，可見「袁咕碌」很旺她！

場地：The Pearl