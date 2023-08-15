教練親授！潮跟女星玩普拉提練腹肌

近年大熱的健身運動普拉提（Pilates），無論是韓國明星韓韶禧、BLACK PINK成員Jennie及Jisoo，或是澳洲超模Miranda Kerr都是其忠實擁躉，最近就連生了3個小孩的台灣女星昆凌也在社交媒體上大騷自己進行普拉提訓練的片段。看見她們的健美身材，當然蠢蠢欲動想親身體驗一番。請來普拉提中心Be Plus的教練為我們講解兼示範幾款可瘦腹部、鍛煉體態的動作，無論新手抑或進階人士都啱玩！

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重點鍛煉 核心肌群

起源於20世紀的普拉提，是德國人Joseph Pilates為了幫助第一次世界大戰負傷士兵復原而開發出來的運動訓練，重點係通過強化身體深層的內部肌肉，調節整個身體的平衡，達到理想的體態和健康，如挺拔的腰背、柔韌自如的身體等。普拉提看似跟瑜伽一樣屬偏靜態的運動，其實前者更重點鍛煉核心肌群，不僅能夠強化小腹肌肉，更可以提高柔軟度及平衡力，讓身體線條更美。此外，普拉提還可以加強肌肉耐力，因此也可改善身體各部位的痛症問題。Be Plus主理人Rainbow謂普拉提雖有瑜伽元素，但兩者有眾多分別：「例如兩者的發源地不同，瑜伽源於古印度，而普拉提來自德國。其次，瑜伽多是用瑜伽墊來完成動作，而普拉提則增加很多器械元素輔助來進行不同動作。還有普拉提動作需要配合呼吸，例如吸氣時要放鬆，呼氣時收緊核心肌群同時出力，跟練習瑜伽的呼吸截然不同。」

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多種類型 效果各異

根據不同的訓練方法和器械使用，普拉提可以分為多種類型，Rainbow指出最常見的類型有普拉提器械（Pilates Reformer）及墊上普拉提（Mat Pilates）。普拉提包含500多個由Joseph Pilates教授的練習動作，以控制、核心、呼吸、專注、精確及流暢6項原則為中心。其中普拉提器械使用專門為普拉提而開發的器械如Reformer等進行訓練，通過使用彈簧、吊帶及把手來支撐動作，彈簧數量與身體受到的阻力成正比，大家可根據訓練強度來調整彈簧的數量。墊上普拉提顧名思義是在墊子上進行普拉提動作，特點是利用自身重量進行流暢練習。也可運用輔助器材如普拉提球來增加力量訓練和伸展運動的變化，並讓你呼吸更長時間，充分伸展身體，同時保持平衡、穩定姿勢。亦可使用普拉提圈進行常規伸展運動和鍛煉，對糾正姿勢並提高胸肌、上臂及大腿等部位鍛煉均有正面作用。大家可按自己需要挑選合適的類型。

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新手高手齊來挑戰

兩位教練Skylar及Trista為大家示範今期大熱的普拉提器械，Skylar會利用Reformer分享適合新手嘗試、可鍛煉核心肌群的動作，Trista則使用多功能鞦韆床（Cadillac）展示進階人士挑戰的高難度動作。

新手篇

動作1：橋式（Bridge）

可分為兩個步驟，準備動作是身體躺在核心床上，雙手自然擺放身體兩側，雙腿曲起踩在欄杆上。接着提臀將腹部肌肉慢慢升起，直至小腿與大腿之間成90度，而臀部、腹部及大腿三處呈直線。

動作2：樹式（Tree）

首先坐在墊上，左腳勾在機器尾部的帶上，右腳彎曲並踮起腳尖，雙手抱着右腳。接着慢慢將右腳抬起，抬至呈斜直線即可。然後換腳重複以上動作。

動作3：斜腹側展（Side Plank With Reformer）

此動作使用身體大部分肌肉。準備動作是斜站在Reformer上，右手捉着尾部欄杆，左手跟隨着身體的斜度平行擺放。隨着右手推動身體舒展，左手也跟着向左上升直，直到雙手變成一條直線。

進階篇

動作1：Push Thru With Feet

準備動作是躺在墊上，雙手自然放於身體兩側。雙腳踩在器械的拉桿處，呈現曲腳姿勢。接着慢慢將雙腳伸直，並用臀部與腹部的力量將核心肌群升起，左腳維持不變，右腳向另一方向伸直。然後換腳重複以上動作。

動作2：Cat Walkover

先半跪坐在墊上，雙手抓緊上方滑桿的把手。然後右腳踩在側面中間的欄杆，接着左腳踩往側面上方的欄杆。穩定過後，右腳跨到器械上方欄杆，雙腳保持伸直成一字馬，身體呈現倒立狀態。

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進行普拉提注意事項

1. 做動作時大家會不自覺縮起肩膀，留意肩胛骨要穩定，下身要收緊。

2. 每做一個動作都不可太快，需要做準每一個步驟，講求身體平衡。

3. 新手要由簡單動作做起，別一開始便追求高難度動作，太心急容易弄傷身體。

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產後收身冇難度

已生了3胎的昆凌，最近身穿火辣泳裝大騷身材，狀態一點都不似生過小孩的媽媽。不過她也曾一度為產後身材焦慮，經過好友推薦開始接觸普拉提， 通過持之以恒的訓練，她感到腹肌支撐下肚子漸漸收緊，並改善了身形。而南韓藝能界亦有眾多普拉提粉絲，其中女團BLACK PINK成員Jennie便常常在社交媒體分享自己完成高難度普拉提動作的照片。至於香港熱衷普拉提的女藝人亦不少，當中曾淑雅（Jumbo）可算係代表，她考獲了普拉提導師資格，更不時開班授徒。