鄧月平學踢波搞到尾龍骨骨裂　為周星馳豁出去

藝人鄭丹瑞、鄧月平（Larine）、陳葦璇今日（15日）以主持身份為港台全新節目《Pet Pet搞邊科》進行錄影，首集請來藝人蘇皓兒（Chloe）、李蔓瑩、趙慧珊及陳啟泰擔任嘉賓。Larine及陳葦璇更分別帶同家中飼養的愛犬「Nine Nine」及唐貓一同做節目，拍照時「Nine Nine」更非常熱情，撲上主人Larine身上。

Larine受訪時指愛犬今日心情興奮到失控，笑言回家要「家法侍候」：「佢平時都好鍾意同陌生人玩，今日仲有咁多狗狗喺度，所以佢興奮到失控。」談到她近期秘密練兵學踢足球，為星爺（周星馳）招募新片女演員作準備，她表示早前練波時不慎跌倒，更導致尾龍骨骨裂：「休息咗半個月，依家練番。」向來喜歡學習新事物的她，指因為興趣，於星爺未開始招募時自己已開始學踢足球，近期多了很多圈中女藝人跟同一教練學踢波，自己成為了大師姐，問到很多師妹也有拍短片向星爺自薦，Larine表示想集中精神應付面試：「暫時唔會拍片住，表示誠意有好多方法。」她表示繼足球後，下個目標是想學寫歌。

至於Chloe就表示以往有帶愛貓做節目的經歷：「但佢去到現場驚到匿埋一邊，所以今次唔敢再驚動主子。」她透露近期正為ViuTV新劇開工：「第一次做阿媽角色，係一位單親媽咪，有個9歲女。她表示合作完令她喜出望外，發覺原來小朋友也會有好戲及聽話的，問到會否令她母愛大發想生小朋友？她表示拍劇歸拍劇，現實中還未心急結婚生仔。