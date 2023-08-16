193獲林莎李恩菲演出MV　分享過去戀情的領悟

因拒為電影謝票鬧出是非的組合ERROR成員193，今日推出最新單曲《以為只是沒送花》。特別飛到台灣拍攝MV，更找來兩位台灣女神林莎及李恩菲參與演出，唱出193從過去戀情中的領悟。

193直言道出新歌是其個人經歷，他分享道：「以前有個女朋友，成日都會叫我送花，但每個禮拜花幾百蚊去買花好嘥，我寧願買啲可以擺耐啲嘅嘢，咁會抵啲，所以一直都唔送花畀佢，分手後先發覺，佢唔係真係要我送花，而係想要我份尊重和心意。」

193亦表示自己以前唔飲咖啡，他說：「總之就係唔想陪佢，每次去到Cafe只飲水飲朱古力，分手後諗點解佢會鍾意飲咖啡，慢慢試下，甚至之後愛上咗，周圍去咖啡店飲咖啡，自己仲開埋Coffee Shop。呢個女仔係改變咗我好多嘅人，所以就將呢個前女友嘅故事，寫成今次新歌，同時亦將佢變成MV其中一個角色。」

MV找來人氣樂天女孩副隊長李恩菲（菲菲），另一位則是寫真及綜藝女星林莎參與演出，導演陳映之曾為陳奕迅、楊丞琳等歌手拍攝，今次找得對方操刀咁大陣容，全靠老友撮合，193說：「監製葉仔移民咗去台灣，識咗好多當地嘅製片、演員，可以Line Up到好多嘢，其中樂天女孩都係監製撮合，之前佢哋有次嚟香港，睇下有冇嘢合作，於是約咗我去食飯，點知肥仔嚟咗，仲想打我尖傾合作搶頭啖湯！好在即刻搵咗先，知我咩料啦！」

林莎在MV中扮演193的前度，原來全是他的主意，他說：「菲菲Girly啲，前度呢個角色係想搵個溫柔啲，就算畀男仔傷害，都會繼續愛佢嘅人，林莎係好適合，佢嘅Fans群同名氣好大。」193坦言希望兩位女主角可以吸納到一班唔睇193的群眾，他說：「想睇菲菲同林莎，唔小心睇到MV，Mute咗我把聲齋睇，都計點擊，咁咪都幫我刷點擊囉！」