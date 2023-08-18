八三夭自爆酒店驚魂被鬼跟

台灣樂團八三夭日前舉行記者會，宣布10月14日將3度登上高雄巨蛋開騷，而適逢農曆7月鬼門開，結他手劉逼就分享道3歲囝囝係敏感體質，有時仲會莫名其妙喊出嚟，甚至最近囝囝仲會同佢講：「路上有很多藍色的狗狗。」，以及喺屋企見到一位老婆婆，對此劉逼惟有安撫囝囝道：「她在保護我們家。」並分享道有畀囝囝戴護身符：「他戴着比較好睡，沒戴有時會驚醒。」認真令人毛管戙呀！

貝斯手霸天亦加碼透露劉逼以前都會住最平嘅Hotel，一晚僅需300新台幣（約73港元），隨後劉逼亦補充道自己有次收到飯店老闆電話：「要請你朋友離開。」令佢最困惑嘅莫過於明明房間得自己一個，邊到憑空出現嘅朋友，對此老闆則補充道：「剛才有幾個人跟你上來。」認真驚嚇。面對靈異事件，劉逼則輕鬆表示：「互相尊重就好！」

另外，提到將會出席8月26日「生日趴」嘅嘉賓采子時，主唱阿璞則表示：「我們沒有預設立場，也沒有過多的想法。」並認為八三夭樂團以音樂為本，同歌迷見面先係最重要嘅事：「這個風波對有些人造成困擾的話，很不好意思！」至於被問到有無安慰畀網友鬧爆嘅采子時，阿璞則直言：「被罵的是我們，我們才是苦主吧！」