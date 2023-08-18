李玟疑被《好聲音》侮辱聲帶曝光　李思林：事實在視頻裏面說了

內地歌唱比賽節目《中國好聲音》爆是非，昨晚先是網上流傳一段疑似李玟（CoCo）生前的錄音檔控訴節目組不公，以及在台上被侮辱，內地傳媒指李玟大姐李秋林及李思林就此事分別回應，秋林表示：「事實CoCo在視頻裏面都說了，我們就不回應了。」而思林稱:「我們還在失去親人的痛苦當中，需要時間和空間。」

另外，《中國好聲音》的學員李嘉捷在社交網發文爆節目的黑幕，他表示聽有關錄音感到氣憤，於是決定「今晚，我也要站出來替她出氣。」揚言要「講講惡心的好聲音節目組」，他指：「首先，50萬一個座位我相信絕非空穴來風。節目組裡每個大的選角導演都有自己的利益往來，總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想像。想要在節目裡走得后面，簽合同，十年打底。其次，節目組根本不遵守與比賽的選手。盲選錄制期間學員上場的位次可以隨意任他們改換，非常非常隨意。」

他自言要為正義的人發聲，又反問：「好聲音節目組那些導演，問問自己的良心吧，欺負誰呢一個個的，為了金錢為了利益，已經把良心吃了。希望能好好調查一下這些惡臭的人，到底後面有多少利益交換。」不過這篇帖文不久被網友發現刪除，而李嘉捷其他的帖文也一一清空，李嘉捷再次發文稱：「我沒刪，非我刪」似乎暗似被刪文。而翌日，李嘉捷又再發文，但口風卻大逆轉表示：「本人於昨日發布的微博內容，沒有事實依據，在此向社會各界以及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要再以訛傳訛，謝謝大家！」而截於今日12時為止，中國好聲音母公司星空華文股的股價跌幅達23.43%。