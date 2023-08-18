袁詠儀高調放閃晒Chilam白頭Look　素顏上鏡勁搶Fo

有「不老男神」美名嘅張智霖（Chilam），近年只要無工開都會以白髮白鬚嘅造型示人，畀唔少網友大讚「佬味濃」。而最近同老婆靚靚（袁詠儀）去咗歐遊嘅夫妻2人，亦喺社交網晒出段高調放閃嘅影片，靚靚仲寫道：「請張先生多練習拍我的技術，畢竟我把他拍超帥。」

只見打扮樸素低調嘅張智霖，簡單白Tee襯黑色短褲，並戴上充滿度假Feel嘅草帽同埋黑超，而片中嘅張智霖則一邊慢慢散步，一邊由老婆靚靚負責捕捉「倩影」，雖然Chilam滿頭白髮白鬚顯蒼老，不過反而更多咗種沉穩幹練嘅驚人氣勢，望住Chilam雙手插袋悠閒散步嘅樣，簡直型到裂。可惜Chilam為出席《暗殺風暴》記招，日前已經將頭髮染返黑色，並喺記招上搞笑道：「我本來頭髮都白晒！但係準備做吓嘢又唔想咁樣，所以就染返黑啲頭髮。」

雖然Chilam黑髮白髮變化大，不過望返佢同老婆嘅合照，則可以見到素顏上鏡嘅靚靚，皮膚依然白滑緊緻有光澤，認真凍齡有道。另外，仲有出海睇靚景嘅夫妻2人，張智霖則係住喺梳化繼續插袋做型男，而老婆靚靚則化身睡美人，充滿慵懶度假Feel咁側瞓喺梳化上面，激騷誘人美腿同苗條好身材。