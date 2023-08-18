Tyson Yoshi同Gareth.T合體開騷　操Fit脫衫對戰

歌手Tyson Yoshi及湯令山（Gareth.T）將在12月16日於假香港會議展覽中心舉行音樂會，2人今日（18日）出席記者招待會在台上大展身手比賽踢足球，引起現場過百粉絲大笑。

他們表示多次出席做對方演唱會嘉賓，但這次將會是首次一起合作的音樂會，Tyson Yoshi指這次合作非常開心，由於2人平時用的樂隊是同一隊，所以合作內容容易遷就，甚至可以用通訊軟件已經能夠商討，提到是次演唱會主題是Battle， 2人會以甚麼形式對戰，Gareth.T指自己可能會脫衫與Tyson對戰：「通常演唱會前都要操Fit啲，睇吓嗰日情況同心情。」而爆肌的Tyson則表示不脫衣，他謂：「我唔除啦我肥咗，到時瘦咗可能會嘅。」他們透露將會推出一起寫的新歌，Gareth.T亦表示不會邀請女友上台唱歌。

近日Tyson Yoshi在其社交網上載了一架靚車的照片，被問到是否購買了，他說：「生日禮物送畀自己嘅，但唔係嗰架嚟，自己買嗰架比呢架平，但其實部車到手應該都係畀老竇揸多，我平時去嘅地方都只係嗰幾個。」他亦表示自己是以供的方式購買，他笑指：「畀到都唔畀啦，畀唔到㗎。」