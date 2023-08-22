李易峰鄧倫行善洗劣迹翻身在望　柯震東內地「冇面見人」

「內地男神」李易峰、鄧倫及「台灣型男」柯震東先後因嫌涉嫖娼、逃稅及涉毒而傳被列為「劣迹藝人」，落得遭內地永久封殺的下場，然而「被消失」的李易峰和鄧倫傳因捐錢賑災有功而「翻生」，至於未有表態的柯震東即使現身內地，依然被「隱名打格」，不得曝光。

內地「頂流男神」李易峰去年捲入嫖妓風波後，被公安局指他多次涉黃，形象一鋪清袋，作品下架兼要消失於演藝圈，曾傳他敗走泰國，迎娶嫩模千金後落地生根。「潛水」長達344日的他，日前突然高調現身北京機場，一身便裝打扮，戴帽及口罩的他，甫下車便振臂與大批粉絲打招呼，但短褲下露出「香雞腿」，令粉絲為他的暴瘦而大叫心痛。

見粉絲支持眼濕濕

李易峰見到仍有支持者大表感動，在機場門口雙手合十，更十多次鞠躬示意，最後還大送飛吻。步入離境大堂準備登機往成都期間，他一直低頭，未有和就近的粉絲交談，只對不停送上的祝福語，以點頭作答，期間見他用手摺機票，似乎十分緊張。另外，有粉絲拍得他有深黑眼圈，皮膚臘黃，一度眼泛淚光，指他曾偷偷拭淚。

涉逃稅的鄧倫被封殺17個月後，自今年7月起已傳出有「復出」的迹象，他被指拍攝宣傳照外，亦被網民發現現身綜藝節目《上新了！故宮》內。對於李、鄧2人有機會「復常」，有網民聯想到早前河北水災，2人分別低調捐出150萬及100萬人民幣賑災，故「將功補過」下獲「生路」。

至於台星柯震東於2014年在北京涉毒被捕後，8年來未獲「解封」，日前他被拍得跟好友王大陸在上海敍舊，不過內地傳媒只稱他為「柯姓男頂流」，而其容貌更被「打格」，完全不留半點曝光機會。