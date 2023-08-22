東冲有料到：非一般的貓Cafe

泰國曼谷有很多寵物Cafe，我最近便到訪了位於Terminal21商場旁邊小街內的一間新開貓Cafe。（胡慧沖提供）

現時泰國曼谷有很多寵物Cafe，以貓狗作主打外，部分甚至有奇珍異獸作招徠。當中以貓Cafe甚具人氣，我隨口也能說出5、6間，最新鮮熱辣的一間位於鄰近BTS Asok站的Terminal21商場旁邊小街內，堪稱係眾多貓Cafe中最有特色的一間。

首先，很多貓Cafe一進店內便要與貓咪共處，這裏卻分為3個貓房間，讓擔心會敏感的客人隔着玻璃近距離觀賞貓貓，也可以避免讓貓咪接觸食物。

另外，店舖於早上8點便營業，並為客人提供早餐，方便住在附近酒店的客人可晨早邊食邊隔着玻璃房賞貓。而且這裏於晚上更有酒水供應，讓大家可以變成一隻醉貓。

不過，這間店最吸引之處是在場的貓咪並非名種貓，而是從收養流浪貓的慈善團體申請借來、或是沒主人在此寄養的貓咪，為這些貓咪提供一個可跟其他人接觸的機會。

當然，這裏的貓咪無論健康及衞生都得到妥善處理，訪客可放心親近及餵飼牠們，若對貓咪動情的話，更可以將之收養。

查實這間充滿愛心的貓Cafe店主是一名香港人，將如此獨特的經營構思帶到泰國，期望各位愛貓之人能關注這些無家可歸的流浪貓。這裏不設最底消費，只要點一杯THB150（約HK$33）的飲料，便可以進入貓房1小時，十分相宜。

有機會的話都可以去到這裏探探這些別人的貓和無家可歸的流浪貓。

胡慧冲