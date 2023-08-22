方力申認被父母催婚　為生小朋友驗定身

藝人方力申（小方）與資深戲劇工作者張可堅今日（22日）現身灣仔，為二人將於11月3至12日，假灣仔演藝學院合演的舞台劇《相約星期二》作宣傳，小方更特別鳴謝好友王菀之一手包辦《相》劇的廣東版主題曲的主唱及音樂。《相》劇改編自同名書籍，講述年邁的社會心理學教授罹患ALS漸凍人症的故事。首次主演舞台劇的小方表示多年前已拜讀該書籍，更從書中揀選了名言「愛。永遠勝出」。他表示每次睇劇本也會感動落淚，現最擔心的是記台詞：「近排拍緊《逆天奇案2》發現成日唔記得對白，可能上年中咗Covid後有腦霧。」他表示忙完《逆》劇後，預計9月中開始綵排舞台劇，而除了擔心記台詞外，也擔心如何保養聲線：「唔同唱歌，不停講嘢可能會聲沙。」

問到女友葉萱（Maple）屆時會否每天於後台替他打點？他説：「睇佢鍾意啦，到時畀個Pass佢可以周圍走。」問到他選擇「愛，永遠勝出」是否表示會盡快結婚？他解釋人生是需要親情與愛情的愛：「我哋大家都互相成長緊，情侶最希望有愛之外，就係點令對方成為更好嘅人，我知我到適婚年齡，順其自然啦！（爸媽有冇催婚想抱孫？）佢哋當然講想抱孫，係最近嘅事。（你點答？）順其自然，畀啲時間我。」至於生兒育女問題，他坦言有點擔心，記者笑問他不是擔心錢的問題吧？他笑謂：「呢個係世紀誤會，係擔心小朋友嘅健康，要生個健康小朋友已經唔易，要感恩，所以我都打算驗身，因為之前練水感覺唔夠精神，懷疑自己有病。」