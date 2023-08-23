星玄︱蕭正楠開騷有洋葱　「師傅」黎耀祥獻花送驚喜

8月23日係國際笨豬跳日，好多人專登揀今日去玩笨豬跳慶祝，唔知你哋又夠唔夠膽跳呢？今日亦都係農曆七月初八，適宜動土同埋出行，最旺生肖係蛇，屬蛇嘅你貴人助力強，能夠獲得最新嘅投資訊息，有投資嘅朋友不妨多加留意身邊嘅人，話唔定個貴人就喺你附近。蕭正楠就係屬蛇，早前就喺順得開騷，當晚佢仲叫齊圈中好友，包括曹永廉、黎耀祥等人。喺演唱期間，正楠特別演唱《小小大人物》給去世的父親，黎耀祥仲衝上台為正楠獻花，搞到佢不知所措，仲叫咗黎耀祥一聲「師傅」，場面既感動又搞笑。

另外，出名愛妻號嘅佢，早排老婆黃翠如出書，唔單止親自送老婆到會場，仲兼任埋售貨員幫手賣咗好多本書添，連翠如都讚佢犀利。佢哋兩公婆咁恩愛，之前仲齊齊去追星，咪係發哥周潤發囉。今日會有貴人幫助，究竟係老婆黃翠如定係「師傅」黎耀祥呢。

今日嘅幸運之星係獅子座，運氣全日高企，好到令人羨慕，但切記唔好得意忘形。林凱恩就係獅子座，原本靠《愛‧回家》Bonnie一角入屋，但後嚟就畀人調走，仲畀人發現佢喺其他劇集度淪為大配角，雖然事業一度受挫，但似乎嚟緊會有好多機會發揮，事關新劇《非常檢控觀》同《再見‧枕邊人》，佢都有份參與，另外仲有套劇集籌備當中，係咁密密接劇，希望佢嘅人氣，同今日運氣一樣keep住咁高，事業更上一層樓啦。至於白羊座嘅朋友，今日投資容易獲利，唔使為生活而操心。