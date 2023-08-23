東方日報C1：陳豪組「愛妻聯盟」做司儀　隨時畀港姐考起

選美盛事《2023香港小姐競選決賽》本周日隆重舉行，16位候選佳麗昨日會晤評判團。無綫今年打破傳統，利用AI技術打造女司儀「陳婉嫣」外，更找來3大視帝陳豪、陳展鵬、陳山聰搭檔蕭正楠以「愛妻號」組合擔任司儀，實行與佳麗鬥靚、鬥智、鬥急才！

香港小姐競選是無綫年度盛會，司儀陣容向來鼎盛，近年亦見不少新配搭，去年適逢香港小姐競選50周年，特別選址紅館舉行外，司儀陣容更是人才濟濟，有陳百祥、鄭丹瑞、森美、錢嘉樂及崔建邦等經驗十足的司儀，前年則試過以當時新上位的小生周嘉洛、丁子朗、黃庭鋒及吳偉豪等擔任司儀。

本報收到獨家消息，本月27日舉行的港姐決賽司儀陣容同樣新鮮感及分量十足，將破天荒由3大視帝陳展鵬、陳山聰及陳豪搭檔蕭正楠，因總經理曾志偉日前接受手術後暫未能作任何幕前工作，故「欽點」他們幾位「愛妻號」助陣做司儀。

陳山聰打造戰衣鬥靚

當中陳展鵬的太太單文柔是2016年港姐，2人當年就是在決賽首次邂逅，對於今年有機會首嘗做港姐司儀，他受訪時坦言等了這個機會很久：「終於可以轉型試吓其他嘢，做司儀真係少之又少，仲要港姐係一年一度大騷，可以畀觀眾新鮮感之餘，自己都覺得幾好玩。」身為視帝的他演技毋庸置疑，但說到做司儀則是一大挑戰，他說：「唔知呀！唔知做得好唔好㗎！可能畀啲港姐考番我哋轉頭都唔定，但大家都係第一次，最緊要出嚟感覺有新鮮感，大家都係新嘗試。公司畀得呢個重任我哋，即係對我哋有信心啦！」他現時正忙於為新劇《逆天奇案2》埋尾拍攝，有多場重頭戲，直指這段時間尤關重要：「真係要頂住，希望唔好病，到時以最佳狀態做司儀。」

至於向來貪靚、有台型的陳山聰，講明屆時要同佳麗鬥靚，他受訪時說：「第一次做港姐司儀當然好開心，我已經做定套靚衫嗰晚着，大家到時拭目以待啦！（怕唔怕畀佳麗考番轉頭？）唔怕，總之英文對答全部交畀阿Mo（陳豪），其他就等我哋嚟啦！」而向來有急才的蕭正楠受訪時說：「表演嘉賓就做過，司儀真係第一次挑戰。我哋嘅太太都係不錯嘅女孩子，公司一定覺得我哋有眼光。」本月26日他在江門開演唱會後，就要趕返港做司儀，會盡力而為。陳豪則表示：「自己未試過擔任主持，亦不知道出來效果會是怎樣，所以大會特別安排時間給我們對稿和熱身。我認為構思是很特別的，希望我們能夠帶出預期效果。」

除了多位視帝外，無綫今年更打破傳統利用AI技術打造女司儀「陳婉嫣」（Evelyn），她是綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成，更是史上第一位AI港姐司儀，而名字亦是AI根據歷屆冠軍的中、英文名資料生成，意思是聰明及迷人。

張曦雯以笑容打氣

此外，無綫花旦張曦雯將擔任「最上鏡小姐」評判，2012年參選華姐入行的她昨日出席記者會時表示：「好明白佢哋（佳麗）嘅緊張。（有乜嘢標準？）靚啦，『最上鏡小姐』係咪應該上鏡靚過真人？知道評判枱應該會有個Mon，我會兩邊望。」首次見佳麗的她覺得王怡然樣子甜美及談吐淡定，黃泳嘉則有鄧佩儀的影子，對於部分佳麗不諳廣東話，她說：「我選美時講嘢都唔叻，係慢慢練出嚟，我覺得應該要畀機會。」她又打趣指當年站在選美舞台，腦內一片空白，笑指：「所以我都想多啲對住佢哋笑，等佢哋知道有人支持自己。」

同是決賽大會評審的汪詩詩着重佳麗的笑容、信心及眼神，而多年前曾擔任「最上鏡小姐」評審的鄺美雲，大讚今屆佳麗淡定，明言喜歡自信及有正能量的佳麗。

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