梁朝偉二度強攻荷里活　柏林得獎導演度身訂造新角色

影帝梁朝偉前年憑Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功打入荷里活市場,人氣有升冇跌,雖然最近佢離奇被爆「私生子」傳聞,不過都無損佢嘅事業心,落實主演下一部荷里活電影《Silent Friend》,該片由柏林電影節金熊獎得主、匈牙利女導演Ildiko Enyedi執導,偉仔將主演三個單元中的其中一個。

據外國媒體報道,《Silent Friend》以德國為背景,故事圍繞一棵有過百年歷史的老樹,探討現實、以及人類與動植物之間的關係。戲中偉仔飾演著名神經科學家,從家鄉香港前往德國。

做足功課嘅偉仔,公開表示欣賞晒導演過往所有作品,大讚對方才華洋溢、聰明、謙卑及善良,仲係導演嘅影迷添。導演Ildiko Enyedi同樣表示多年來一直關注梁朝偉嘅演出,今次個角色更係為佢度身訂造,大讚佢對呢部電影貢獻大:「從第一次讀劇本開始,他就成為一位非常出色的合作夥伴,他不僅思考自己的角色,更考慮到整部電影。」睇嚟粉絲又有新片要追喇!