肥仔陷拖數風波心情冇影響：做生意一定要落場

藝人周家怡、ERROR成員梁業（肥仔）、蘇皓兒、強尼等在九龍灣出席MakerVille原創劇《反起跑線聯盟2》拜神。肥仔與周家怡在劇中分別飾演家長，他笑言與家怡在劇中有「超友誼」關係：「我講係超級friendly，佢好可愛，平時講嘢把聲好BB聲。」講到拍攝時可有被小朋友玩殘？家怡說：「肥仔同娟姐（練美娟）戲中嘅小朋友真係好似肥仔。」他則笑說：「佢學晒我啲衰嘢。」家怡笑言她劇中的小朋友是梁朝偉級演技，有兩場情緒大爆發戲，演繹得相當厲害。

MIRROR成員Jer（柳應廷）及Jeremy（李駿傑）與肥仔在將軍澳合資的高級日式餐廳開業大半年後關門大吉，更鬧出拖數風波，傳聞3子欠下食物供應商及員工薪酬連遣散費合共逾200多萬，有指3人更被貼街招追數。肥仔被問到可受事件影響心情？他說：「又唔會太大影響，因為生意冇話一定賺，當係攞經驗。（話拖欠200萬？）交咗畀律師處理，唔方便講太多。（蝕咗幾多錢？）唔講喇，當係買教訓，攞個經驗，記住做生意係一定要親自落場。（經驗好貴？）要抱住可以搵得番嘅正面心態。（怕咗做生意？）呢啲之後再算。（經濟有冇壓力？）接受嘅。」他又笑言努力𢱑撈搵 接廣告拍攝與工作賺錢。