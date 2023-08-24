吉根柚莉愛 M奶順得人

講起字母「Ｍ」，你會諗起乜嘢？筆者第一時間諗起「Milk」，即係奶嘅英文，唔係因為平時鍾意飲，而係被一位巨乳女優嘅放蕩演出所打動，佢就係擁有一對白滑M奶嘅吉根柚莉愛。

又大又白勁吸睛

提到重量級M奶，相信唔少AV迷都會諗起澀谷果步，事關呢位巨乳女優以演出落力見稱，為咗拍出最佳視覺效果，點玩都得！問題係果步已經引退多年，更何況睇AV同食嘢一樣，梗係要揀個狀態當弗嘅女優嚟欣賞，所以心口同樣有對M奶嘅吉根柚莉愛，成為呢期最多AV迷談論嘅M奶妹！

今年29歲嘅柚莉愛，喺2019年出道，論顏值唔算好突出，但睇番佢啲自拍照，好似啲十八廿二嘅妹妹仔咁可愛，當然啲相有冇執過就留畀大家自行判斷。講到身材，佢對車頭燈真係大得好誇張，加埋肌膚雪白鮮嫩，足以為觀眾帶來無比震撼嘅視覺效果！

二穴中出都敢試

話時話以紅牌陪浴孃身份出道嘅柚莉愛，一直被好多人視為澀谷果步嘅接班人，除咗因為兩個人心口都有對M奶之外，果步曾經喺一個成人電視頻道主持節目，當節目播放完畢，就輪到柚莉愛主持嘅節目《吉根柚莉愛的M世界》緊接播放，交棒嘅意味都幾濃吓。

講番柚莉愛嘅AV演出，絕對係交足功課，無論男優想玩啲乜，佢都會盡力配合，係100%順得人，仲好鍾意用嗰對M Cup導彈「胸」襲對手，而近期更加係突破底線，開放後花園畀男優任玩，二穴中出都夠膽試，啱晒鍾意重口味場面嘅AV迷。