林鈺洧個底花晒遭慧妍落閘　被指不符港姐形象未獲邀入會

港姐林鈺洧參選後陸續有不少負面新聞，昨日有爆料指她遭慧妍雅集「嫌棄」，覺得她不符合港姐形象，故大比數通過不邀她入會。對此當時會長劉倩婷受訪時坦言未曾收過林鈺洧申請及未有人推薦她。而現任會員黃嘉雯、宋宛穎受訪時透露入會程序嚴格，要入會絕不簡單。

香港小姐向來都以美貌與智慧並重為口號，而當選的港姐們除了會履行港姐任務外，更會透過加入「慧妍雅集」而繼續進行公益善事，為社會作出貢獻。慧妍雅集於1982年創立，歷屆會長包括朱玲玲、鄭文雅、王愛倫、鍾慧冰、楊寶玲、高麗虹、陳法蓉、趙雅芝、曹敏莉等，據知劉倩婷剛剛於7月底已正式卸任，現時新一任會長為藝人黎諾懿的太太李潔瑩。

東網昨日收到讀者爆料，指《2022年度香港小姐競選》冠軍林鈺洧本來非常希望加入慧妍雅集，但有不少會員因覺得她不符合港姐形象，故開會時大比數通過不邀請她入會，更指現時港姐冠軍很多標準都不符合入會宗旨，故前兩年的佳麗都不被重視，近年勉強只有邀請到與林鈺洧同屆的季軍梁超怡入會。

被封新一代性女

現年28歲的林鈺洧參選前曾於ViuTV節目《對號入座》中爆床史，更自爆曾經擁有5位性伴侶，當時言論大膽的她被封為新一代性女。當選後，她亦連環爆出負面新聞，曾被傳欠下卡數逾50萬，希望藉參選博得獎金來「填氹」，之後有人聲稱持有她的性愛短片，周圍向外出價兜售，她受訪時否認是片中人，更直言知道發放的幕後黑心人是誰，由於事態嚴重，經無綫提議下前往報警。現時有指慧妍雅集嫌她形象不符合而不讓她入會，事件耐人尋味。

對此，記者向慧妍雅集前會長劉倩婷了解，她接受訪問時坦言入會向來有既定程序，本身要有人推薦或自我提出希望加入，再經會內面試過關才可加入。劉倩婷謂：「我哋從來冇收過佢申請，亦冇人推薦過佢，我哋都好歡迎會員推薦人加入，有心做慈善嘅都好歡迎。」至今林鈺洧仍未有回覆。

此外，爆料者亦指與林鈺洧同屆的亞軍許子萱及季軍梁超怡都獲劉倩婷邀請加入，劉倩婷更多次約許子萱出來吃飯，說服她入會，但無奈對方無動於衷，對港姐身份一點都不留戀。劉倩婷被問到此時，她表示沒有特別收過許子萱的申請，至於兩人被指多次飯敍，她指沒有此事，並指許子萱參選期間無綫有個特備節目，當時自己要跟對方拍攝短片，因而認識，有幾次宣傳時，兩人見面都有傾談，但就沒有私下約會，不知為何會有此傳聞。至於梁超怡成為現任會員，劉倩婷坦言有次場合中，梁超怡本人曾經提出過想加入，而慧妍雅集亦接納了她，故現時梁超怡是會員之一。

黃嘉雯獲劉倩婷推薦 面試做會員

黃嘉雯與宋宛穎分別是2019年及2021年的港姐冠軍，現時她們都是「慧妍雅集」的成員，黃嘉雯更是幹事之一。嘉雯昨日受訪時坦言當年是經劉倩婷（Sandy）推薦入會：「嗰陣咁啱我有同佢先生李丞責一齊做節目《新春開運王》，所以認識到Sandy，跟住佢推薦咗我去面試，面試後再經會內會員同意先可以成為其中之一。」她現時有時間都會參與會務，昨日她又於社交網晒出多張索爆照片，穿了一襲低胸Tube Dress的她，大騷事業線及美背，而這輯照片更是專登出海拍攝，絕對是靚人配靚景！

至於師妹宋宛穎原來同樣是由當年會長劉倩婷推薦，宋宛穎受訪時坦言：「我參選嗰年有個Staycation，咁啱我就歸入Sandy嗰組，佢就係我導師，就係咁樣佢就推薦咗我入會。」說到林鈺洧沒有人推薦入會，她謂：「可能唔認識啦！基本上平時都好難接觸到佢哋，都要有Connection先得。」她又指周日會出席港姐決賽，更指公司已為她準備服飾，她笑言：「我覺得係自己最性感嘅一次。」